桃園復興行銷活動 打卡上傳住宿將有機會抽萬元旅遊金

因應疫情逐漸趨緩，桃園復興區公所舉辦復興三好逗陣玩2樣行銷活動，即日起至10月24日至復興區打卡上傳照片，就有機會抽中1晚免費住宿，只要於活動期間至復興三好特約店家消費滿500元或復興三好特約民宿住宿1晚，還能抽萬元旅遊基金。

復興區為刺激消費，增加觀光人潮，即日起至10月24日，民眾至復興區任一景點、店家或美食伴手禮合照，上傳照片及指定文字到復興三好臉書粉絲專頁指定貼文留言，就有機會抽中復興在地農特產品及民宿住宿券等多項好禮。

活動二，民眾至復興三好特約民宿住宿1晚（住宿2晚獲得2張，以此類推）或復興三好特約店家消費滿500元即可獲得1張抽獎券（滿1千元獲得2張，以此類推），掃描抽獎券背面QR CODE表單填寫資料，即有機會獲得價值1萬元旅遊基金及民宿住宿券與十大好禮等大獎。