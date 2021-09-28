桃園微光庇護工場蘆竹店開幕 鄭文燦一日店長強烈促銷

桃園市長鄭文燦今天下午出席微光庇護工場蘆竹店開幕，現場擔任一日店長，與員工大煒、佩佩一起調製「可可鮮果蜜」招牌飲品，鄭文燦說，庇護工廠讓身障者從生活自理透過工作照顧自己，該店開張相信會成為庇護工場亮點，未來希望運用公有廳舍、社會住宅一樓空間來設庇護工場，增加庇護工場數量，讓身障者就業、不被歧視，帶來良性循環。

鄭文燦擔任微光庇護工場一日店長，介紹行銷該庇護工廠，他說，該庇護工場臨近南崁溪，具非常好的河川綠帶景觀，市民到附近散步、休閒，該店就是最好的休息站。他也推薦，五倍振興券即將上路，微光庇護工場將配合推出200元、500元套餐優惠組合及400元防疫禮盒，歡迎市民用五倍券一起做公益。

微光社會福利協會創會理事長姚奮志表示，該庇護工廠成立初衷，是希望每個身障者發揮潛能，學到一技之長，開展人生新里程碑，每家庇護工廠店不只是一家店，也是一個平台，希望幫助屏東巧克力、台南關廟麵等台灣各地小農產業，「挺微光就是挺身障者」。

鄭文燦表示，他非常重視和支持庇護工場政策，身障者透過工作照顧自己，與社會互動融合，滿足人生價值感，桃園15家庇護工場，有14家在營運中、1家籌備中，目前庇護員工人數達143人。