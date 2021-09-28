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苗栗縣府27主管獲客語認證 原住民秘書也通過

中央社 / 苗栗縣28日電

苗栗縣長徐耀昌率30名縣府主管參加客語能力初級認證，有27人通過，其中包含泰雅族原住民的秘書陳世省，他說，是從生活中自然學習，且不忘鼓勵大家「也可學學原住民語」。

苗栗縣客家人口約占65%，縣府為營造友善客語環境，提升客語公共服務，縣長徐耀昌8月21日帶頭率縣府主管參加客語能力初級認證，成績揭曉，到考30人有27人通過，通過率高達9成。

徐耀昌今天在縣府與通過認證的局處主管、秘書及農會總幹事等人秀出「成績單」，徐耀昌說，身為客家人，日常也常說客家話，但能通過客語認證，還是很高興，期望以自身經驗，起示範作用，鼓勵大家多學多講客家話，「多一種語言，多一種能力」。

此外，身為泰安鄉泰雅族原住民的縣府秘書陳世省，也以93.875高分通過客語能力初級認證。

陳世省表示，學生時期經常和同學講客家話，從生活中多與客家朋友或同事互動，自然融入、學習，培養口說能力；他也說，目前台灣16族原住民族中，有15族原住民在苗栗縣生活，「建議大家也多來學習原住民語」，有助增加各族群間的認識與融合。

原住民語 客語 徐耀昌

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