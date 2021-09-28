桃園祭孔典禮鄭文燦擔任正獻官 遇疫情禁民眾觀禮

今天是一年一度的教師節，桃園市長鄭文燦今天上午前往桃園孔廟，出席「桃園市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2571週年釋奠典禮」。鄭文燦表示，今年的祭孔典禮受到疫情影響縮小規模，限制出席人數不超過100人，但對至聖先師的敬意不減，仍依照古禮進行鼓初嚴、進饌及闔扉等31道儀程，今日典禮不僅表達對孔子所代表的教育傳統的推崇，也展現國人尊重教育、重視學校的態度。

市府民政局長陳靜航表示，今日典禮配合相關防疫規範不開放民眾觀禮，市府在典禮後準備限量宣導品及智慧糕，開放民眾現場索取，祝福所有民眾智慧增長，並祝福每一位教師教師節快樂。

今年祭孔典禮活動由鄭文燦擔任正獻官，教育局長高安邦、文化局長莊秀美、市議員林政賢、黃婉如、陳美梅等人擔任分獻官，民政局長陳靜航擔任糾儀官。