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桃園市攜手貿協 辦理對日線上招商說明會

中央社 / 桃園28日電

瞄準疫情後日商海外拓展投資商機，桃園市政府經濟發展局辦理對日線上招商投資說明會，今天線上播出，盼疫情期間持續對日招商，加大日本企業到桃園布局投資意願與規模。

說明會以「拓展亞太最佳布局點—台灣桃園」為主題，由市長鄭文燦親自招商主講，並邀請外貿協會董事長黃志芳以及日本駐台交流協會副代表星野光明2名貴賓，共同對日商剖析桃園投資環境優勢及台日合作商機，播出前已吸引日商物流、資通訊、金融、工商會等超過60名日本當地業者預先報名觀看。

鄭文燦表示，桃園是台灣的第一站，是全台灣最大的工業聚落，也是六都直轄市裡面最年輕的城市，台日友好是現在進行式，日本在台灣最困難的時候伸出援手，多次捐贈AZ疫苗，目前台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已慢慢控制，並未產生供應鏈斷鏈情況，仍是全世界科技大廠非常信賴的夥伴。

鄭文燦說，台日之間的觀光、商貿、工業投資、文化、教育種種方面值得繼續向前，未來會發展得更好，希望日系製造業或服務業能多多投資，台灣不只是一個很好的市場，從台灣會衍伸到中國大陸的市場或東南亞的市場，這應該是未來很棒的方向。

星野光明表示，在台灣，尤其是桃園市，對外籍人士的包容力很好，希望更多日本企業來桃園投資。

黃志芳指出，日商如果要投資台灣，並把台灣當作一個主要的基地來經營整個亞洲地區的話，桃園市毫無疑問絕對是首選。

經發局表示，說明會採取錄影後播出，由經發局長郭裕信簡報介紹桃園市的投資環境，並邀請台鈴工業、台灣瀧澤、台灣橫濱八景島（Xpark）、台灣華可貴建材以及東急房地產等投資桃園的日商企業，錄製影片分享桃園的投資經營心得及日商生活體驗。

經發局指出，日本為桃園市重要外商投資來源，現有200家以上日本企業在桃園經營，尤其去年橫濱八景島Xpark水族館在桃園開幕營運的熱絡情況，更讓桃園成為日商投資焦點，近期國際局勢變化，預期疫後供應鏈將加速移動調整。

桃園 日本 疫情

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