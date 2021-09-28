市場自治會和攤商爆衝突 桃議員籲市府出面解決

桃園市永和市場因捷運綠線工程將拆除，市府另建新永和市場，但傳出市場自治會和攤商內部衝突不斷，議員直指，紛爭主因出在磁磚鋪設的錢要攤商出、攤商進出市場每次都要再收停車費，本來已有「永和市場自治會」，現又有攤商欲成立「新永和市場自治會」，形成雙頭馬車，呼籲市府出面解決。

經發局長郭裕信表示，新永和市場有306個攤商，很多攤商有意見想表達，部分會員質疑現任自治會資格有問題，後續將請自治會向攤商加強溝通，至於部分攤商提出推動自治會改選，經發局已請攤商依自治會組織章程辦理，會尊重全體會員的決定。

舊永和市場配合捷運綠線工程拆除，306個攤商今年進駐新市場，每天前往市場採買的市民逾千人，但陸續傳出自治會和攤商溝通不良，像是自治會鋪設磁磚卻向攤商收費，部分攤商則質疑現任自治會資格有問題，想另組新自治會。

市議員黃婉如議會質詢時，批市府在許多爭議事件中未出面協調，讓自治會會長背黑鍋。市議員呂淑真也提到，市場僅提供業者和買菜民眾30分鐘免費停車，時間實在太短。

對於市場鋪設磁磚卻向攤商收費惹議，經發局市場科長陳玨寧解釋，市府請的設計師考量防滑，原想採用水泥拉毛地板，但因自治會認為不夠美觀，經發局才同意由自治會自行鋪設，沒想到後續會衍生自治會和攤商之間的糾紛。

陳玨寧表示，攤商希望可以免費提供停車位，但有管理就無法完全免費，目前停車場業者有提供攤商優惠，其中，汽車位月租費2400元，機車位每月270元，對於有臨時停車需求的廠商，停車場業者也提供每個月200小時的免費停車時間，交給市場自治會分配運用。