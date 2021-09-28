頭份大橋重車違規通過會晃？ 縣府：監測9個月來無異常

苗栗縣北橫公路重要橋梁頭份大橋有鋼索銹蝕等問題，今年5月1日起禁止聯結車及21噸以上大車通行，縣府推動改善中，但近來常有用路人反映大車通過時，造成橋面搖晃，讓人心驚膽顫，縣府強調橋面板已經監測9個月，安全沒有問題，警方並統計至今取締37件，持續及加強勤務貫徹執法。

頭份大橋2002年啟用通車，採鋼索橋設計，2019年10月宜蘭鎮南方澳大橋斷橋事件後，苗栗縣政府工務處特殊橋梁詳細檢測發現，頭份大橋有拱圈塗裝面漆剝落，部分焊道鏽蝕，下錨座防水罩滲水，造成錨頭及鋼索銹鏽蝕等問題，爭取交通部補助7300多萬元全橋防蝕塗裝，及44條鋼索置換改善，工程目前設計中，5月10日啟動車輛限重，減輕大橋負荷。

但近來有用路人反映，開車在頭份大橋停等紅燈時，只要有重車通過，感覺橋面會晃，讓人憂心安全，縣府工務處長古明弘說，頭份大橋還沒有限重前，縣府今年1月起每個月1次，檢測橋面板高程，如果鋼索鬆脫或無力，一定會變化，但至今9個月沒有異常，安全沒有問題，頭份大橋改善工程，已完成設計審查，預計下個月上網招標，明年底前完工。

警方表示，頭份大橋5月1日起公告禁止聯結車及21噸以上車輛通行，警方宣導後，5月10日開始取締，至今37件，依道路交通管理處罰條例處汽車駕駛人900元至1800元以下罰鍰，並記違規點數1點，警方將持續規畫交通稽查勤務並落實執行，大車應改道行駛124縣道、濱江街、水源路及隆恩路等替代道路，以維護交通安全的用路環境。