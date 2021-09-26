觀音水測站揭牌無人智慧船下海 鄭文燦宣示護海洋生態

桃園市長鄭文燦今天下午前往觀音區觀音溪出海口，主持觀音溪海岸水質監測站揭牌儀式暨無人智慧船下海實地操演，該站也是桃園第3座海岸水質監測站，鄭表示，該站將24小時全天候嚴密監控河川水質變化，這次引進的無人智慧船下海，今後可在出海口河口、漁港清除塑膠微粒，宣示以實際行動保護海洋生態的決心。

鄭文燦也現場操控觀音溪河道的無人智慧船下海，他說，市府進行11條重要河川出海口，建置24小時水質自動監測站，目前完成3站，明年再增設3站，預定2024年全部建置完成，此外推動海廢再生利用，為推動海洋減塑，這次引進台灣團隊研發製造的無人智慧船，清除直徑小於5mm的塑膠微粒，減少海洋汙染。

鄭文燦表示，市府去年編列2000萬元進行白玉、大潭段及觀新藻礁生態調查，希望三接議題結束，將未使用的海岸適當保護，由於藻礁第一類天敵是重金屬汙染傷害藻礁生長，市府藻礁汙染源管制6年來，罰款超過3.2億元、稽查超過1萬2000次、勒令停工超過95件，大幅降低海岸及河川汙染，期許環保局扮演環保柯南大隊持續利用科技執法追蹤汙染源。