草漯沙丘地景展示館開館 鄭文燦：打造濕地沙丘一日遊

台版撒哈拉沙漠之稱的桃園市草漯沙丘地景公園，成網紅、網友拍照打卡景點，市長鄭文燦今天下午主持觀音區草漯沙丘地景展示館開館揭牌，鄭說，東北季風強大推出沙丘地形，是桃園具獨特性及不可取代性的珍貴海岸地形，市府將過去觀音海水浴場管理中心，打造為草漯沙丘地景展示館，今後做為生態教育、環境解說和環境學習場所。

鄭文燦隨後到草漯沙丘地景展示館附近、觀音溪出海口，主持桃園第3座海岸水質監測站揭牌，今後該監測站將24小時全天候嚴密監控河川水質變化，鄭也現場操控今年引進的無人智慧船下海儀式啟用，該船今後可在出海口河口、漁港清除塑膠微粒，宣示桃園以實際行動保護海洋生態的決心。

草漯沙丘北起大園老街溪口、南至觀音大堀溪口，沙丘全長8.1公里，總計284公頃，最高可達20公尺，橫跨大園、觀音區，去年6 月間，依文資保存法公告指定為地質公園，也是全台第一個以海岸沙丘保護的地質公園、全台第3座地質公園，市府完成潮音海、白沙屯2條沙丘景觀步道，讓遊客可以輕鬆遊覽沙丘生態。

鄭文燦說，為推動草漯沙丘地景保育、生態旅遊和環境教育、社區參與4大核心，過去觀音海水浴場管理中心改裝觀音濱海遊憩區遊客中心，現在一半空間當做沙丘地景展示館，進行生態教育、沙丘環境解說，另一半空間當做里海學堂，成為環境學習場所。

因為大園區許厝港國家濕地復育生態良好，市府為連接許厝港濕地、草漯沙丘地景，決定今年底將興建一座橫跨老街溪的跨河大橋，預定明年完工，未來可連接濕地、沙丘2個生態景點旅遊。市府海管處長林立昌說，明年老街溪大橋完成，未來許厝港濕地、草漯沙丘將可形成一日生態之旅。