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地方不滿觀音掩埋場倒廚餘 桃市環保局：非現況
桃園市環保局9月將廚餘運進觀音垃圾掩埋場，引發部分居民反彈。對此，環保局發出聲明強調，自9月23日起環保局在考量民眾意見後，即不再進行廚餘掩埋，改焚化處理，目前現場已覆土，不會再挖坑倒廚餘。
對於民代指環保局無預警將廚餘倒進挖坑掩埋，散發惡臭，環保局表示，這些都是過去照片，並非現況。
環保局表示，為避免非洲豬瘟疫情擴大，桃園配合中央災害應變中心，9月1日至30日禁止廚餘養豬政策，將桃園市廚餘送至2座堆肥場及觀音保障掩埋場進行處理，而全台22個縣市也有14個縣市採用掩埋、8個縣市採用焚化，桃園環保局與其他縣市作法相同。
環保局表示，桃園市9月開始配合中央政策緊急處置廚餘，並將桃園市廚餘送至泓橋、先驅科等2家堆肥場以快速醱酵技術製成培養土原料，可作後續農業使用；部分送至保障掩埋場，而該掩埋場除有不透水布、污水收集設備亦有地下水監測井，目前都沒有發現海洋或地下水污染。
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