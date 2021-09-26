地方不滿觀音掩埋場倒廚餘 桃市環保局：非現況

桃園市環保局9月將廚餘運進觀音垃圾掩埋場，引發部分居民反彈。對此，環保局發出聲明強調，自9月23日起環保局在考量民眾意見後，即不再進行廚餘掩埋，改焚化處理，目前現場已覆土，不會再挖坑倒廚餘。

對於民代指環保局無預警將廚餘倒進挖坑掩埋，散發惡臭，環保局表示，這些都是過去照片，並非現況。

環保局表示，為避免非洲豬瘟疫情擴大，桃園配合中央災害應變中心，9月1日至30日禁止廚餘養豬政策，將桃園市廚餘送至2座堆肥場及觀音保障掩埋場進行處理，而全台22個縣市也有14個縣市採用掩埋、8個縣市採用焚化，桃園環保局與其他縣市作法相同。