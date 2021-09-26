快訊

中國多省大限電 台商大本營昆山「響應號召」停產到月底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方不滿觀音掩埋場倒廚餘 桃市環保局：非現況

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局表示，自9月23日起環保局在考量民眾意見後，即不再進行廚餘掩埋，改焚化處理，目前現場已覆土。圖／環保局提供
桃園市環保局表示，自9月23日起環保局在考量民眾意見後，即不再進行廚餘掩埋，改焚化處理，目前現場已覆土。圖／環保局提供

桃園市環保局9月將廚餘運進觀音垃圾掩埋場，引發部分居民反彈。對此，環保局發出聲明強調，自9月23日起環保局在考量民眾意見後，即不再進行廚餘掩埋，改焚化處理，目前現場已覆土，不會再挖坑倒廚餘。

對於民代指環保局無預警將廚餘倒進挖坑掩埋，散發惡臭，環保局表示，這些都是過去照片，並非現況。

環保局表示，為避免非洲豬瘟疫情擴大，桃園配合中央災害應變中心，9月1日至30日禁止廚餘養豬政策，將桃園市廚餘送至2座堆肥場及觀音保障掩埋場進行處理，而全台22個縣市也有14個縣市採用掩埋、8個縣市採用焚化，桃園環保局與其他縣市作法相同。

環保局表示，桃園市9月開始配合中央政策緊急處置廚餘，並將桃園市廚餘送至泓橋、先驅科等2家堆肥場以快速醱酵技術製成培養土原料，可作後續農業使用；部分送至保障掩埋場，而該掩埋場除有不透水布、污水收集設備亦有地下水監測井，目前都沒有發現海洋或地下水污染。

桃園市環保局表示，自9月23日起環保局在考量民眾意見後，即不再進行廚餘掩埋，改焚化處理，目前現場已覆土。圖／環保局提供
桃園市環保局表示，自9月23日起環保局在考量民眾意見後，即不再進行廚餘掩埋，改焚化處理，目前現場已覆土。圖／環保局提供

廚餘 桃園

延伸閱讀

桃園廚餘進觀音掩埋起爭議 鄭文燦：廚餘不再進掩埋場

相關新聞

地方不滿觀音掩埋場倒廚餘 桃市環保局：非現況

桃園市環保局9月將廚餘運進觀音垃圾掩埋場，引發部分居民反彈。對此，環保局發出聲明強調，自9月23日起環保局在考量民眾意見...

桃園廚餘進觀音掩埋起爭議 鄭文燦：廚餘不再進掩埋場

桃園市政府環保局無預警將廚餘運進觀音區觀音垃圾掩埋場掩埋，引發觀音區民代、里長抗議「不尊重地方」，市長鄭文燦獲悉緩頰、表...

宅經濟不環保？ 運輸業成桃園碳排放量第二高來源

桃園市近期完成2019年度溫室氣體盤查認證作業，排放量逆勢降低，相較升格前減少13.74%。不過，桃園身為工業大城，工業...

觀音垃圾掩埋場偷倒廚餘汙染 地方不滿未溝通釀抗爭

桃園市政府環保局9月相繼將無法處理廚餘，悄悄運進觀音區觀音（保障）垃圾掩埋場「偷倒」估計逾百噸，引發觀音地區民代、當地里...

竹東中興河道重塑打造在地特色景觀 獲國家卓越建設獎

新竹縣中興河道由南向北貫穿竹東鎮，是竹東「母親之河」，也是鎮民長久以來生活中心，縣府投入1億元改造河道兩岸步行空間，以及...

竹市百年北門市場重建動工 改善停車問題還設里集會所

新竹市最早商圈之一的北門市場，1965年重建完成迄今已56年，因建物老舊、耐震度不足且空間環境不佳，市府6700萬元規畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。