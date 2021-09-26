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桃園廚餘進觀音掩埋起爭議 鄭文燦：廚餘不再進掩埋場

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府廚餘運進觀音垃圾掩埋場引發地方抗議，市長鄭文燦（中）承諾廚餘不會再進掩埋場。記者曾增勳／攝影
桃園市政府廚餘運進觀音垃圾掩埋場引發地方抗議，市長鄭文燦（中）承諾廚餘不會再進掩埋場。記者曾增勳／攝影

桃園市政府環保局無預警將廚餘運進觀音區觀音垃圾掩埋場掩埋，引發觀音區民代、里長抗議「不尊重地方」，市長鄭文燦獲悉緩頰、表示，目前14縣市廚餘放置垃圾掩埋場，其他進焚化廠，桃園廚餘處理一段時間後，決定把多餘的廚餘送到欣榮焚化廠燃燒，廚餘不會再進觀音垃圾掩埋場。

觀音民代、里長批評廚餘送到觀音垃圾掩埋場「未事先溝通」，市政府環保局長呂理德表示，廚餘已從本月24日起，就沒有再進到觀音垃圾掩埋場，採取廚餘運至該掩埋場容器裝置濾水濾乾後，轉運欣榮焚化廠燃燒處理，沒有再進該掩埋場掩埋處理。

鄭文燦表示，農委會9月禁止廚餘養豬，必須有新的處理方式，桃園市迅速協調建置2座堆肥發酵堆肥廠，處理能量達到200噸，只是提升產能需要一點時間，因此廚餘放至垃圾掩埋場，現在多餘廚餘已全部送到欣榮焚化廠處理，「廚餘不會再進掩埋場」。

鄭文燦表示，桃園正在興建第2座生質能中心，將可處理解決桃園廚餘能量，目前正進行厭氧消化技術處理，需要累積經驗和試俥，該中心預定明年啟用，未來堆置掩埋場的打包垃圾將分年分期清除完畢。

桃園市政府廚餘運進觀音垃圾掩埋場引發地方抗議，市長鄭文燦承諾廚餘不會再進掩埋場。圖／市議員吳宗憲提供
桃園市政府廚餘運進觀音垃圾掩埋場引發地方抗議，市長鄭文燦承諾廚餘不會再進掩埋場。圖／市議員吳宗憲提供

廚餘 桃園

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