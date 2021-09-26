桃園廚餘進觀音掩埋起爭議 鄭文燦：廚餘不再進掩埋場

桃園市政府環保局無預警將廚餘運進觀音區觀音垃圾掩埋場掩埋，引發觀音區民代、里長抗議「不尊重地方」，市長鄭文燦獲悉緩頰、表示，目前14縣市廚餘放置垃圾掩埋場，其他進焚化廠，桃園廚餘處理一段時間後，決定把多餘的廚餘送到欣榮焚化廠燃燒，廚餘不會再進觀音垃圾掩埋場。

觀音民代、里長批評廚餘送到觀音垃圾掩埋場「未事先溝通」，市政府環保局長呂理德表示，廚餘已從本月24日起，就沒有再進到觀音垃圾掩埋場，採取廚餘運至該掩埋場容器裝置濾水濾乾後，轉運欣榮焚化廠燃燒處理，沒有再進該掩埋場掩埋處理。

鄭文燦表示，農委會9月禁止廚餘養豬，必須有新的處理方式，桃園市迅速協調建置2座堆肥發酵堆肥廠，處理能量達到200噸，只是提升產能需要一點時間，因此廚餘放至垃圾掩埋場，現在多餘廚餘已全部送到欣榮焚化廠處理，「廚餘不會再進掩埋場」。