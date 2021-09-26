宅經濟不環保？ 運輸業成桃園碳排放量第二高來源

桃園市近期完成2019年度溫室氣體盤查認證作業，排放量逆勢降低，相較升格前減少13.74%。不過，桃園身為工業大城，工業能源部門的溫室氣體排放量仍高達約7成，而近年物流業商機龐大，大量的運輸車輛也造成交通壅塞、空氣污染，讓運輸部門成為桃園碳排放量第二高的來源。

根據行政院主計處調查資料顯示，桃園市人口數升格後至2019年間已增加19萬709人，增幅約8.48%，為六都第一，而桃園市近期完成2019年度溫室氣體盤查認證作業，排放量卻逆勢降低，相較升格前減少13.74%。

環保局永續科長井長瑞坦言，桃園工業能源部門的溫室氣體排放量仍高居約7成，市府積極輔導用電大戶與排碳大戶，透過補助方案促使業者願意汰換高排碳燃料的鍋爐，改燃為天然氣，提升產能同時也降低污染排放。

井長瑞也指出，近年網購興盛，疫情期間宅經濟更發達，尤其桃園坐擁桃園國際機場，鄰近台北港，成為重要的物流樞紐，全台90%的物流業者都選擇在桃園設址，但物流業帶來大量的運輸車輛也造成空氣污染。

井長瑞表示，市府去年成立生態物流專案辦公室和低碳車隊聯盟，優先採用符合第四、五期排放標準的柴油車，並要求逐步汰換老舊的一至三期柴油車，再推動包裝循環再利用及協助物流業者發展綠能。

環保局長呂理德表示，城市人口成長，代表使用更多能源和產生更多廢棄物，桃園透過盤查市府各局處的重點計畫，藉由每年管考來實踐目標。