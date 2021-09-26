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觀音垃圾掩埋場偷倒廚餘汙染 地方不滿未溝通釀抗爭

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市觀音垃圾掩埋場堆置垃圾外溢太多、又偷倒廚餘挖坑掩埋，引發觀音民代、里長不滿醞釀抗爭。圖／吳宗憲提供
桃園市觀音垃圾掩埋場堆置垃圾外溢太多、又偷倒廚餘挖坑掩埋，引發觀音民代、里長不滿醞釀抗爭。圖／吳宗憲提供

桃園市政府環保局9月相繼將無法處理廚餘，悄悄運進觀音區觀音（保障）垃圾掩埋場「偷倒」估計逾百噸，引發觀音地區民代、當地里長群情激憤、今天上午紛紛批評，「環保局吃人夠夠」，偷倒廚餘卻未事先未與地方溝通、未告知里長，引發居民反彈，挖坑掩埋廚餘沒有配套，太不尊重地方，如無善意回應，里長將帶頭抗爭。

市政府環保局表示，為防堵非洲豬瘟禁用廚餘養豬，多出的廚餘運進觀音垃圾掩埋場挖坑倒進、並有防水布防護和確實重新覆土壓實，防止廚餘及原先廢棄物汙染海洋和散發惡臭，且民代反應後，該局自24日起採取廚餘運至該掩埋場用容器裝置暫放，以便轉運焚化爐處理，不會再挖坑倒廚餘。

市議員吳宗憲說，觀音掩埋場之前被倒垃圾，最近又無預警將廚餘倒進挖坑掩埋，造成空汙、水汙，散發惡臭、汙染海洋很嚴重，環保局要加強汙染善後工作，也要向居民說明補償善後處理，否則引起地方抗爭。

樹林里長吳進昌表示，為防止非洲豬瘟政策，環保局把廚餘倒進觀音垃圾掩埋場「吃人夠夠」，事先也沒有知會地方，引起居民反彈後才來疏通，加上草漯沙丘地景公園在旁邊，垃圾丟到掩埋場，廚餘也倒入，卻不與地方通溝，那為何不運到桃園、中壢，尤其東北季風時空氣汙染居民，環保局如未與地方善意解釋，將發起抗爭。

草漯里長呂坤遠說，原本垃圾掩埋堆置受不了，現在又加上廚餘，環保局事前也沒有照會地方或里長，「環保局實在很扯」，才會引起地方反彈，如再無善意地方勢必抗爭；保障里長簡春梅表示，大家願意配合豬瘟政策，但掩埋場倒進廚餘，環保局卻事先未溝通，居民反應散發惡臭才知道，環保局必須尊重地方民意，廚餘進出和處理要有配套、講清楚。

桃園市觀音垃圾掩埋場堆置垃圾太多、又偷倒廚餘挖坑掩埋，引發觀音民代、里長不滿醞釀抗爭。圖／吳宗憲提供
桃園市觀音垃圾掩埋場堆置垃圾太多、又偷倒廚餘挖坑掩埋，引發觀音民代、里長不滿醞釀抗爭。圖／吳宗憲提供

廚餘 非洲豬瘟

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