竹東中興河道重塑打造在地特色景觀 獲國家卓越建設獎

新竹縣中興河道由南向北貫穿竹東鎮，是竹東「母親之河」，也是鎮民長久以來生活中心，縣府投入1億元改造河道兩岸步行空間，以及周邊的樹杞林廣場、五峰地景遊戲場、戲曲公園廣場更新等景觀工程，以人本空間重塑城市，該建設也獲得今年國家卓越建設獎的最佳環境文化類優質獎。

縣府交旅處表示，縣府爭取內政部補助8000萬元，地方配合款2000萬元，重塑自北興路、興隆街口至學前路間的中興河道兩岸空間，全長約700公尺，總面積達2萬7000平方公尺，並改善東林路、中正路、長安路等重要入口的人行空間，也增加公園空間及綠美化約2500平方公尺，提升水岸空間品質與城市景觀美學。

為突顯在地特色，在河道周邊打造多個景觀，包括樹杞林廣場、五峰地景遊戲場、河道開蓋、戲曲公園廣場更新、欖仁水岸，其中地景遊戲場有親子沙坑及體健設施區、眺望平台，提供更多玩樂及休憩空間，樹杞林文化館旁邊也增加樂活廣場供民眾使用，欖仁水岸則加設水岸觀景平台及景觀綠牆。

縣長楊文科表示，由於竹東鎮都市化發展，中興河道周邊逐漸水泥化，壓縮到水岸空間破壞生態景觀，縣府以「竹東之心」工程，改善河道河岸景觀，提升水岸空間品質與城市景觀美學，營造起友善人本環境，讓民眾能以步行方式，探索客家小鎮風情。