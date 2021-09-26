竹市百年北門市場重建動工 改善停車問題還設里集會所

新竹市最早商圈之一的北門市場，1965年重建完成迄今已56年，因建物老舊、耐震度不足且空間環境不佳，市府6700萬元規畫重建，目前已動工；將打造兩層樓灰白色系、透視簡約的現代風市場，二樓新增里民集會所與多功能市集，還有廣場、天窗等設計，考量民眾最常反映的停車問題，將退縮建物量體打造步行與休憩空間，增設更多汽機車停車位，預計明年底完工。

北門市場自日治時期1926年發展至今已有近百年公共市場歷史，現存建物1965年重建後使用達56年，當中57個攤位，仍有25攤持續營運中。因建物老舊，經專業技師公會評估整體建築安全堪虞，市府規畫重建。

附近居民說，原本的北門市場周遭住宅密集，無論騎機車或開車，採買上停車都不方便，大部人的人仍會選擇前往連鎖超商或市區中心的新竹果菜市場，導致北門市場逐漸沒落，若市府在重建規畫上能有效解決停車問題，北門市場將能重新成為在地小生活圈。

市府產發處指出，北門市場位於仁德街巷弄內，主幹道僅7米，施工不易，市府積極突破傳統市場工程招標困境，順利發包施工，為照顧攤商能持續經營，將提供中正市場作為中繼安置攤商使用，目前北門市場攤商已有9家攤商順利搬遷營業中。

新的北門市場將成為一棟複合式建築，1樓樓地板面積將達1242平方公尺，規畫為傳統市場，可容納62個攤位，2樓規畫樓地板面積約264平方公尺，為多功能市集與集會所，建築整體設計強調採光及通風，包括半透明立面、天窗，讓光線自然進入打造整體明亮通透感。