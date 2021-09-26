桃園觀音化工廠火警致空污 環保局最重開罰500萬

桃園市觀音區日前一間化工廠發生火警，竄出陣陣濃煙，市府環保局接獲通報，立即派數名稽查員前往，由於該工廠大火造成空氣污染，環保局依違反空污法第32條規定，依法告發，處10萬以上500萬元以下罰款。

環保局指出，該化工廠永成公司從事非金屬礦物製品製造業，並未存放毒性化學物質，火災當下稽查員以手持式直讀儀器測量廠房上下風處VOC皆為0.2ppm，然而，該公司因管理不當致發生火災，導致空氣污染，環保局依違反空污法第32條規定裁罰。

環保局說，當下消防廢水導入地下室後再抽送至廠內廢水處理廠處理，稽查員另至該廠外溝渠檢測水質酸鹼度為中性，重金屬銅、鎳皆無反應，再次確認消防廢水未有流出廠外情形。

環保局表示，火災產生的廢棄物，已要求業者盡速委託合格清除處理業者處理，並於廢棄物清理前提出處置計畫書，經環保局審查核准後再清除。