鎖定出國心願！新竹SOGO韓國展登場

受疫情影響，想出國的心願仍無法實現，新竹SOGO百貨鎖定民眾心聲，即日起舉辦韓國展，17天展期邀請超過46個品牌，將最道地的韓式美食，最流行的韓流小物通通搬進百貨公司，讓民眾一站吃飽購足。

新竹SOGO百貨指出，今年韓國展除有往年最熱門的韓式年糕和韓式炸雞外，美味又吸睛的韓式起司熱狗也在此次回歸；而韓式「海鮮煎餅」、「海苔飯捲」、「咖啡燒」則首次登場。新竹SOGO這次也引進「蔘雞湯」、「豬肉泡菜鍋」、「辣炒年糕」等各式韓味即時料理包，讓喜歡半夜追劇朋友再晚都能大啖韓式美食。

追劇少不了的涮嘴零食，韓國展現場不僅有人氣調味杏仁果、金酥脆海苔片等超夯代購零食，還有當地著名的「真露燒酒」。韓式美妝小物部分，「Genis精靈面膜」、「韓物通-AGE20慈透肌聚焦爆水粉餅」將首次登場，讓民眾不用到韓國也能還原韓星的水煮蛋肌。

此外，展期期間還推出各項表演，包握KPOP瘋迷全球，由 MIA舞蹈休閒會館帶來的「韓流魅力 回歸舞台 Part1」，將於今天下午3點、4點在1樓連通口和3樓活動區登場；台灣首創結合跆拳、舞蹈、特技的「We.R特技跆拳表演團」將於10月3日帶來極具韓國特色的「太極虎 特技跆拳道」表演；化踊舞蹈也將在10月10日登場演藝「我就韓 韓國傳統舞蹈」；來自MIKI兒童舞蹈團的小小舞者們將在10月11日帶來「韓流魅力 回歸舞台Part2」。

除精彩表演，10月2日還有最具韓國特色「辛奇」DIY，跟著韓國水產協會的歐膩講師一起體驗道地韓國辛奇的製作秘方；到韓國市場絕對不能錯過的「廣藏麻藥飯捲」DIY也將在10月9日登場，邀請孩童一起動手做韓式美食。