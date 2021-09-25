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塑膠垃圾最多！苗栗後龍淨灘2小時清816公斤垃圾

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
每年9月第3個周六為國際淨灘日，新竹市元培醫事科技大學環衛系師生40人今天響應荒野保護協會活動，前進苗栗縣後龍海角樂園淨灘，大家分頭撿拾垃圾。圖／元培科大提供
每年9月第3個周六為國際淨灘日，新竹市元培醫事科技大學環衛系師生40人今天響應荒野保護協會活動，前進苗栗縣後龍海角樂園淨灘，大家分頭撿拾垃圾。圖／元培科大提供

每年9月第3個周六為國際淨灘日，新竹市元培醫事科技大學環衛系師生40人今天響應荒野保護協會活動，前進苗栗縣後龍海角樂園淨灘，不少學生大吃一驚「海灘上滿滿的是垃圾」，最後合力花2個小時，總共清出816公斤的海洋廢棄物，又以一次性食品廢棄物的塑膠垃圾居多，數量驚人。

荒野保護協會今天在苗栗後龍海邊舉行國際淨灘日活動，元培環境工程衛生系吳思霈老師也帶著學生參與，一行人加上協會志工等參與人員共80多人，大家在大太陽下揮汗撿拾分頭撿拾海灘垃圾，不少垃圾卡在漂流木之間，或大或小，學生小心撿拾。

校方指出，淨灘結果清出最多的是塑膠垃圾，尤其是一次性的食品廢棄物數量驚人，包括塑膠袋、寶特瓶、吸管、玻璃瓶、餐盒、塑膠湯匙、瓶蓋、菸蒂和鋁箔包等。

參與淨灘的環衛系王姓學生說，在課堂上聽老師講述海洋廢棄物的氾濫，本來覺得事不關己，但今天實際到海邊走一遭，放眼望去滿滿都是撿不完的海灘垃圾，很震撼，也有不少同學決定從自身開始垃圾減量，出門自備環保水壺、餐具和購物袋。

吳思霈說，藉由淨灘活動結合環境教育課程設計，讓同學親身體驗並身體力行，也落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）的「保育海洋生態」，號召大家用行動守護海洋，為土地盡一份心力，也善盡大學社會責任。

每年9月第3個周六為國際淨灘日，新竹市元培醫事科技大學環衛系師生40人今天響應荒野保護協會活動，前進苗栗縣後龍海角樂園淨灘，大家分頭撿拾垃圾。圖／元培科大提供
每年9月第3個周六為國際淨灘日，新竹市元培醫事科技大學環衛系師生40人今天響應荒野保護協會活動，前進苗栗縣後龍海角樂園淨灘，大家分頭撿拾垃圾。圖／元培科大提供
每年9月第3個周六為國際淨灘日，新竹市元培醫事科技大學環衛系師生40人今天響應荒野保護協會活動，前進苗栗縣後龍海角樂園淨灘，大家分頭撿拾垃圾。圖／元培科大提供
每年9月第3個周六為國際淨灘日，新竹市元培醫事科技大學環衛系師生40人今天響應荒野保護協會活動，前進苗栗縣後龍海角樂園淨灘，大家分頭撿拾垃圾。圖／元培科大提供

淨灘 廢棄物 吸管

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