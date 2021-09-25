響應928世界狂犬病日 苗栗縣提醒飼主帶毛小孩打疫苗

苗栗縣政府響應928世界狂犬病日，上午與財政部中區國稅局合辦宣導，結合毛小孩與雲端發票議題盼民眾關注，苗栗縣長徐耀昌等人呼籲，目前全民共同防疫，也要記得帶家中毛小孩施打狂犬病疫苗。

中區國稅局與苗栗縣動物保護防疫所上午共同辦理狂犬病日防範宣導，現場規畫雲端發票闖關、摸彩、表演節目、動物造型氣球DIY、動物走秀趴等，還安排徵件影片頒獎、免費狂犬病疫苗注射、免費晶片植入寵物登記。

國稅局苗栗分局長洪淑春表示，從紙本發票到雲端發票見證台灣經濟發展奇蹟，財政部為推廣統一發票，提供多項便民措施，讓兌獎更方便；今年疫情爆發也發現雲端發票兼具防疫功能，可降低透過紙本接觸的機率。

縣府指出，依疾管署資料顯示，全球每年約有5萬9000人死於狂犬病，平均每10分鐘就有1人因狂犬病而喪命，其中95％發生在亞洲及非洲，據農委會監測資料，國內今年至8月底動物狂犬病陽性案件數共16件，其中鼬獾15件、黃喉貂1件，分布縣市為南投7件、台中2件、高雄2件、嘉義2件、台東2件。

徐耀昌表示，國內狂犬病疫情持續存在於野生動物，苗栗縣雖未傳出動物狂犬病疫情，但為有效防範動物狂大病疫情擴及，動防所每年在各鄉鎮辦理下郷巡迴免費狂犬病疫苗與晶片植入登記場次，鼓勵民眾多利用。