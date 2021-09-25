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新豐海岸爭取水環境改善 今天淨灘…清出2頓廢棄物

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新豐鄉居民進行淨灘活動，更有不少家長帶著孩子參與。記者巫鴻瑋／攝影
新豐鄉居民進行淨灘活動，更有不少家長帶著孩子參與。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣新豐鄉海岸為了一掃最毒海岸線臭名，希望爭取前瞻建設的水環境改善計畫，規畫將新豐的坡頭、鳳坑漁港設施翻新，以此促進漁業發展並活絡商機，縣府去年3月開始針對鳳鼻隧道西側海岸進行海岸防護工程，今天上午更號召居民淨灘，希望守護環境生態健全。

今天（25日）上午新豐鄉鳳坑、新豐、坡頭3村居民約有300人，前往新豐紅毛港周邊海灘進行淨灘活動，清出了將近2公噸的垃圾，其中不少都是塑膠廢棄製品，甚至是不可回收的保麗龍製品，讓參與的民眾也十分感嘆海岸環境的破壞。

鳳鼻隧道西側海岸，去年3月完成廢棄物清除後，隨即進行海岸防護工程，今年8月順利完工，不過環保局長朱振群就表示，維護海岸的環境工作除了定期派員巡視海岸環境及記錄現況外，也要靠在地居民，例如水環境巡守隊合作，才能維持水域環境健康。

副縣長陳見賢今天參與淨灘活動時就表示，人們雖然對於海洋環境維護議題越來越關注，不過海洋廢棄物增多的問題仍越來越大，尤其塑膠袋、吸管、菸蒂，甚至漁港周邊常見的廢棄漁網，許多都是民眾隨手丟棄，卻無形中直接對環境造成傷害。

陳見賢指出，縣府已積極向中央爭取前瞻建設水環境改善計畫中，規畫將新豐鄉的坡頭、鳳坑漁港等設施翻新，希望藉此促進促進漁業發展並活絡商機，帶動周邊產業繁榮地方，並串連紅毛港、紅樹林遊憩區及池和宮等人文聚落與濱海地區景點，形成新豐濱海金三角觀光新景點。

今天的淨灘活動，除了動員當地居民及環保局的志工大隊，也有不少企業參與，例如花王、三陽工業，縣府環保局也呼籲民眾，日常生活中盡量減少一次性塑膠製品的使用，多利用自備環保袋、環保餐具，主動減塑生活，更可參與淨灘，來維護美麗的海岸環境。

新豐鄉今天上午約有300人，前往海灘進行淨灘活動，清出了將近2公噸的垃圾。圖／縣府提供
新豐鄉今天上午約有300人，前往海灘進行淨灘活動，清出了將近2公噸的垃圾。圖／縣府提供
新豐鄉居民進行淨灘活動，更有不少家長帶著孩子參與。記者巫鴻瑋／攝影
新豐鄉居民進行淨灘活動，更有不少家長帶著孩子參與。記者巫鴻瑋／攝影

淨灘 廢棄物 吸管

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