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設「先租後售」門檻 桃園沙崙產業園區防炒作

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市大園區的沙崙產業園區開發接近完工，其中6塊、佔地12.75公頃的產業用地正辦理標售，為防炒作，將採先租後售方式進行。圖／翻攝自桃園市地政局網站
桃園市大園區的沙崙產業園區開發接近完工，其中6塊、佔地12.75公頃的產業用地正辦理標售，為防炒作，將採先租後售方式進行。圖／翻攝自桃園市地政局網站

桃園市大園區的沙崙產業園區開發接近完工，其中6塊、佔地12.75公頃的產業用地正辦理標售。市府為避免有心人士炒作，訂定「先租後售」制度，投標者必須在土地點交3年內建廠及取得使用執照，才能取得土地所有權，取得所有權之後，3年內也不能移轉，否則市府有權以標售底價無息買回。

桃園市地政局指出，沙崙產業園區位於桃園市大園區西北側濱海地區，總面積28.44公頃，有60%為產業用地，扣除只租不售範圍，尚有12.75公頃面積標售，標售對象限法人、商號和政府設立的事業機構，且因應區位環境及桃園產業發展特性，引進產業以倉儲和物流為主。

目前園區主體工程已完成80%，標案也已經上網公告，標售底價每坪17萬元，預計10月15日開標，明年4月進行點交。

桃園市長鄭文燦表示，沙崙產業園區將引進倉儲物流產業，預計可創造1千個工作機會，年產值達10億元，對桃園產業發展助益很大；地政局長蔡金鐘也說，沙崙產業園區周邊有國道2號、台61線及桃園國際機場等重要路線和交通要點，園內還有25米道路貫穿全區，條件優越，未來與桃園航空城、桃園農業物流園區相互配合，可望成為國際倉儲物流業分工的重要角色。

鄭文燦指出，沙崙產業園區將採「先租後售」，避免工業用地閒置或土地炒作弊端。投標者必須在土地點交次日3年內完成建廠，廠房建蔽率須大於30%，取得使用執照後才能申請土地所有權移轉登記。另外，所有權移轉登記次日3年內，不得將土地移轉他人，否則市府得以標售底價無息買回。

桃園 鄭文燦

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