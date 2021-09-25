竹市客家浪潮活動開跑 客家歌手開唱、店家集點換好禮

新竹市客家人口約3成左右，市府為讓年輕一輩更認識客家文化，今天起至10月3日舉辦「客家浪潮」活動，邀來3名客家歌手於下午2點接力開唱，因應防疫，演出全程線上直播，另活動期間，也歡迎民眾到60家客語友善店家消費，可集點換限量好禮。

繼去年首度舉辦客家浪潮活動獲好評後，今天竹市府二度舉行，市長林智堅說，今年找來客家歌手、藝人共同推廣客語，今天下午2點開幕式，由客家一哥小鐘擔任主持人，金曲獎最佳客語專輯得主「春麵樂隊」、客語新星彭柏邑、客語歌手黃宇寒分別於關東市場、東門市場、LaidBack Café接力開唱，臉書「好客．新竹」全程直播。

此外，客家浪潮活動也邀請多名客家藝人以客語推廣客家美食、旅遊行程，包含邀請知名主廚邱寶郎帶觀眾逛關東市場，做出簡單道地的客家料理；客家細妹楊小黎前進傳統市場以銅板價格採買客家食材；客家一哥小鐘到關東市場叫賣；馬來西亞YouTuber西西歪挑戰一日客語玩新竹。相關影片將陸續上傳臉書「好客．新竹」。

林智堅也提到，新竹市關東市場周邊為客家人重要聚落，市府在市場外觀以玻璃帷幕融入客家紅磚建築特色，並營造打卡點，民眾可集章、留影紀念，若上傳照片至「好客‧新竹」臉書粉絲專頁指定貼文，有機會抽中加菜金5千元及HomePod mini一台。

竹市府文化局指出，東門市場、關東市場2處有超過60家客語友善店家，包含文青咖啡店、傳統客家料理等，民眾只要在客家浪潮活動期間，於店內說客語及消費集點，集滿2章可兌換口罩盒、集滿4章可換復古尼龍提袋、潮流客語繡片組、禮盒組等。