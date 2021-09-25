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桃園航空城下周議約發包 如順利將邁入實質建設階段

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
航空城計畫開發示意圖。圖／航空城工程處提供
航空城計畫開發示意圖。圖／航空城工程處提供

桃園航空城計畫開發面積廣大，其中桃園市政府第一期發展區和交通部委託代辦的範圍就超過1700公頃，因腹地廣大，拆成10個區域共10個標案進行。桃園市政府繼6、7月發包5標，昨天再完成最後5標的廠商評選，最快下周將議約決標。工務局表示，若作業順利，航空城計畫將邁入實質建設的里程碑。

工務局指出，本次開發範圍包括市府第一期發展區（1190公頃）及交通部委託代辦海軍基地及周邊地區（566公頃)，總發包工程費高達581億元，是我國歷來最大的區段徵收工程。因為開發面積及規模龐大，所以拆成10個標案，縮短開發期程，以利國家整體發展。另外，桃園市政府尚有5百多公頃未開發，將視第一期開發情況再做規劃。

本次工程採公開招標，其中A1、A3、B1、C2四區6月22日決標發包，A2區在7月27日完成，正進行細部設計。而此次招標的B2、C1、D1、D2和D3區則分別有德昌營造、利德工程、遠揚營造、永青營造、億欣營造及耀寬營造等6家優質廠商參與，設計部份則分別搭配中興工程顧問公司與林同棪工程顧問公司投標。

航空城工程處長徐世正表示，桃園航空城計畫不僅是桃園的重大建設，更是臺灣未來百年發展與世界接軌的重要計畫。開發案包括住宅、文化和產業，未來將引進AI科技、生物醫療科技、國際物流、航空輔助及綠色能源等產業，也有清華大學醫院園區。

航空城工程處進一步指出，最後5標已完成廠商評選作業，其中4標各有1家廠商投標，有1標有2家廠商競爭，將以最有利標方式評選，最快下周議約決標。不過，由於航空城計畫具重大建設指標性，有關工程採科技智慧管理方式、電子圍籬、機械設備定位裝置等細部規劃，也會在簽約前與廠商講清楚。

另外，為確保工程品質，桃園市政府10月15日將會同交通部、決標廠商、工程會和檢調司法單位一起簽約及啟動廉政平臺系統。

航空城計畫開發示意圖。圖／航空城工程處提供
航空城計畫開發示意圖。圖／航空城工程處提供
航空城計畫開發示意圖。圖／航空城工程處提供
航空城計畫開發示意圖。圖／航空城工程處提供

桃園 航空城

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