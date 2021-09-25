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盟友國捐贈疫苗接力抵台 新竹漁港升6國國旗致謝

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹漁港今天升起6盟友國的國旗，表達捐贈疫苗給台灣的謝意，市長林智堅和南寮國小學童一起拍照留念，也歡迎民眾來打卡，順遊南寮。圖／新竹市政府提供
新竹漁港今天升起6盟友國的國旗，表達捐贈疫苗給台灣的謝意，市長林智堅和南寮國小學童一起拍照留念，也歡迎民眾來打卡，順遊南寮。圖／新竹市政府提供

日本再度捐贈50萬劑AZ將於今天下午抵台，包括斯洛伐克、立陶宛等友國也接力捐贈，6國捐贈總數破700萬劑。新竹市長林智堅說，過去台灣口罩國家隊幫助他國，如今他國也伸出援手捐贈疫苗，新竹漁港今天升起6盟友國國旗致謝，歡迎大家來打卡。

「德不孤，必有鄰！」林智堅說，為感謝捐贈台灣疫苗的日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等6國，市府今天在新竹漁港將6盟友國旗升上藍天，自己也邀南寮國小學童一同舉起國旗合影，衷心感謝對台灣伸出援手的國際夥伴，讓台灣不孤單。

林智堅也提到，新冠肺炎疫情衝擊世界，過去2020年疫情剛爆發時，台灣防疫有成，陸續捐贈口罩、防護衣與手術衣等醫療資源給其他國家，證明「Taiwan Can Help」，如今全球疫情嚴峻且國際疫苗供應不穩定之際，各國也紛紛對台伸出援手。

據統計，日本贈390萬、美國250萬、立陶宛25萬、捷克3萬、斯洛伐克16萬、波蘭40萬，共捐贈破700多萬劑疫苗，林智堅說，為表達對6盟友國感謝，市府在新竹漁港東大路與新港一路交叉口的升旗台升起6國國旗，歡迎民眾來打卡，順道來南寮遊玩。

南寮的新竹漁港近年改造有成，林智堅今天也說，歡迎大家趁假日來玩，這裡有最新網美打卡點波光市集，追逐落日最佳觀賞點魚鱗天梯，還有漁產直銷中心有最新鮮海鮮美食，也可沿著27公里海岸線騎單車，也別忘了到疫苗友好國家升旗台拍照打卡。

新竹漁港今天升起6盟友國的國旗，表達捐贈疫苗給台灣的謝意，市長林智堅和南寮國小學童一起拍照留念，也歡迎民眾來打卡，順遊南寮。圖／新竹市政府提供
新竹漁港今天升起6盟友國的國旗，表達捐贈疫苗給台灣的謝意，市長林智堅和南寮國小學童一起拍照留念，也歡迎民眾來打卡，順遊南寮。圖／新竹市政府提供
新竹漁港今天升起6盟友國的國旗，表達捐贈疫苗給台灣的謝意，市長林智堅和南寮國小學童一起拍照留念，也歡迎民眾來打卡，順遊南寮。圖／新竹市政府提供
新竹漁港今天升起6盟友國的國旗，表達捐贈疫苗給台灣的謝意，市長林智堅和南寮國小學童一起拍照留念，也歡迎民眾來打卡，順遊南寮。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅 疫苗

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