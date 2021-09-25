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新竹縣文化局實體演出重開 昨晚首場吸400人入場觀賞

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
文化局演藝廳昨晚重新開放，首登場就是由榮興客家採茶劇團演出的「花囤女」。圖／縣府提供
文化局演藝廳昨晚重新開放，首登場就是由榮興客家採茶劇團演出的「花囤女」。圖／縣府提供

文化局演藝廳已經因為疫情影響，暫停了4個多月的演出，不過隨著疫情趨緩，終於在昨晚重新開放，首登場就是由榮興客家採茶劇團演出的「花囤女」，不僅吸引了400名觀眾進場捧場，就連客委會副主委范佐銘、新竹縣長楊文科、前縣長林光華等人都出席觀賞。

文化局長李安妤指出，文化局各實體演出，因為今年5月間本土疫情開始蔓延，因此在5月19日當全國進入三級警戒後，文化局也當即宣布開始全面暫停實體演出，原本預估不久就能降級重新開放，沒想到一等就等了4個多月。

李安妤表示，因為疫情期間沒有實體活動，文化局也透過線上的方式延續活動進行，也鼓勵民眾在家防疫能持續參與藝文活動，因此從5月24日就開始透過文化局臉書專頁「竹縣go藝思」，舉辦如線上音樂會、線上劇場、客家諺語教室、電子書免費看、線上電影院、線上美術館等活動，讓民眾在雲端遊覽。

隨著日前疫情警戒標準降為二級，表演場館已開放觀眾入場，除了觀眾需實名制、量體溫，演員也都已經過pcr或快篩檢測；昨天（25日）晚間文化局演藝廳實體演出重新登場，第一場就是榮興客家採茶劇團演出的「花囤女」，10月1日演藝廳還有一場溪畔舞團售票演出。

文化局說明，花囤女的故事背景，是早期台灣社會普遍存在的童養媳習俗；花囤女這齣客家大戲敘述一對異卵雙胞胎姊妹，年幼就被父母各自送到別人家，扛起奉養公婆（養父母）、背負傳宗接代的重責，但兩姊妹下一代的兒女情緣讓失散姊妹的再度相遇。

新竹縣文化局演藝廳實體演出重開，吸引不少喜愛藝文演出的觀眾入場觀賞。圖／縣府提供
新竹縣文化局演藝廳實體演出重開，吸引不少喜愛藝文演出的觀眾入場觀賞。圖／縣府提供

文化局 疫情 新竹

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