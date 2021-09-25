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八德靜思堂開設大型疫苗接種站 鄭文燦鼓勵踴躍接種

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
八德區公所人員與慈濟志工引導長者進入接種站。記者陳俊智／攝影
八德區公所人員與慈濟志工引導長者進入接種站。記者陳俊智／攝影

桃園市75歲以上長者莫德納疫苗第2劑今天開始接種，市長鄭文燦今早到八德區慈濟靜思堂視察，對北榮桃園分院醫療團隊及慈濟志工的服務感到滿意，同時也提到70歲以上長者莫德納第2劑將在10月4日、10月6日登場，呼籲民眾踴躍接種。

慈濟靜思堂是八德區第一個大型接種站，最多可同時容納1500名接種者，今天上午啟用，量能未開滿，僅800名長者接種，將逐步調升。接種站由北榮桃園分院醫療團隊提供接種服務，慈濟志工、八德區公所及各里長也在各角落協助引導動線，現場還準備歌舞表演及管弦樂，長者們欣賞之餘，也不忘拍照留念。

慈濟基金會桃園聯絡人夏萍蓮表示，很高興有機會能與市府、醫療團隊合作，為大眾盡一份力，靜思堂除了講堂，還有書軒、文創等空間，也期望藉由這次機會，讓更多人認識慈濟，與在地結合。

市長鄭文燦除了肯定醫療及志工團隊的努力，也提到70歲以上長者莫德納第2劑的接種時間，接著等疫苗到位，也會向下接種到65歲，「請大家放心，不用預約、不用排隊，一定打得到」。

桃園市長鄭文燦（左）到接種站視察長者接種情形。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（左）到接種站視察長者接種情形。記者陳俊智／攝影
桃園75歲以上長者莫德納第2劑今天開打，70歲以上長者將於10月4日、10月6日分兩天進行接種。記者陳俊智／攝影
桃園75歲以上長者莫德納第2劑今天開打，70歲以上長者將於10月4日、10月6日分兩天進行接種。記者陳俊智／攝影
八德慈濟接種站安排歌舞表演解悶，長者們欣賞之餘，也不忘拿手機拍照留念。記者陳俊智／攝影
八德慈濟接種站安排歌舞表演解悶，長者們欣賞之餘，也不忘拿手機拍照留念。記者陳俊智／攝影

慈濟 桃園 莫德納疫苗

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