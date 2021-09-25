新竹南寮漁港停車動線大整頓 增360格機車收費停車格

新竹市南寮漁港改造有階段性成果，波光市集開幕後帶來不少人潮車潮，市府交通處近期完成停車動線大整頓，取消部分路邊停車格改畫禁停紅線、增設自行車、四輪自行車專屬停車區，還塗銷新港三路60格路邊汽車格，改設360格路邊機車格，周一到周日計次收費每次20元，方便機車族遊憩、採買。

南寮的新竹漁港除了有港區碼頭、魚貨直銷中心，近年還有旅服中心、親子沙灘、魚鱗天梯、國際風箏賽場等觀光亮點，市府今年更在港邊打造大棚架形式的波光市集，集結原本販售小吃、飲品與遊戲攤的戶外攤商，由於環境整潔通透，攤位設計也有整體性，成為南寮最新的逛街打卡點，光是4天中秋連假就吸引5萬253人次來訪，人氣強強滾。

人潮車潮湧現勢必讓南寮的漁港周圍交通打結，市府觀察每到假日下午2、3點，港區公有停車場就會滿場，交通處最近整頓停車動線、設置車格，由於南寮不少四輪自行車租借店，為方便遊客停放四輪車，新港三路旁草地闢設專用停車區，長20公尺、寬4公尺。

由於機車停車需求大增，交通處也取消離市集最近的新港三路共60格汽車格，全部改畫收費機車格，計次收費20元。李姓遊客發現，機車收費時段為周一到周日的早上8點到晚上10點，但平日人沒那麼多，覺得應該改為假日收費即可，陳姓遊客常到南寮玩，她認為使用者付費，不要亂停反被拖吊更不好。

市府交通處停車管理科指出，南寮漁港是觀光地區，考量景點發展，汽、機車停車都採使用者付費，不只南寮漁港，火車站後站也有付費的路邊機車格，計次收費20元，隔日另計，讓有停車需求的機車族都能找到停車空間，另靠風箏賽場一側新港路則增設自行車格，維持停車秩序。

除了新港三路路邊汽車格改畫機車格，新港二路原有路邊汽車格也沒了，全部改畫紅線禁止停車，交通處指出，主要是因為新港二路是港區重要通行道路，鼓勵汽車改停放附近的第一、第二停車場，2場共750格，平假日每小時收費30元，若滿場將管制，遊客可改停950公尺外在新港南路上的公有停車場。