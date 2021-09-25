快訊

科長遭爆特權給女兒打莫德納殘劑 台東衛生局：過程合程序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開單時間減一半 苗栗警方10月起開始電子舉發違規製單

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣警局表示導入電子舉發罰單系統，以M-Police行動載具配合行動藍芽印表機，製單平均只需約2分鐘，比手寫製單費時4分鐘，節省50%時間。圖／苗栗縣警局提供
縣警局表示導入電子舉發罰單系統，以M-Police行動載具配合行動藍芽印表機，製單平均只需約2分鐘，比手寫製單費時4分鐘，節省50%時間。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣警局為提升員警舉發交通違規製單的速度及正確率，10月1日起將開始電子舉發違規製單執法，盼使警政工作朝向科技化、行動化及智慧化，電子舉發罰單，製單平均僅需2分鐘，相較手寫製單約費時4分鐘，估計可節省一半時間。

縣警局指出，由於人工手寫罰單常有字跡潦草讓民眾不易辨識、舉發誤繕造成烏龍罰單及舉發耗時易造成民眾久候等缺點，警察局為改善手寫罰單的缺陷，因此導入電子舉發罰單系統，以M-Police行動載具配合行動藍芽印表機，製單平均只需約2分鐘，相較手寫製單約費時4分鐘，可節省50%時間，大幅提升行政效率。

縣警局表示，電子罰單依車號及駕駛人身分證字號自動導入正確的車籍及人別資料至相關欄位，使用下拉式選單選取違規事實及違規法條，錯誤率可有效降低，提升交通違規執法品質；採行電子製單後資料均自動選取產出，防疫期間可縮短員警與民眾近距離交談時間，降低染疫可能性，有效保護執勤員警與民眾安全。

苗栗縣警局這次購入75台藍芽行動印表機配發至各單位，9月23日並舉辦電子舉發違規系統講習，不少參加員警直呼方便，警方未來將持續購入藍芽行動印表機以提高電子罰單比例，提升執法品質。

縣警局表示，交通執法目的不是開罰，而是希望提升交通安全，並藉此改變駕駛人的違規行為與習慣，減少交通事故發生，期望用路人「把路人當家人，讓路人家人都安心」，共同營造友善交通環境。

苗栗縣警局為提升員警舉發交通違規製單的速度及正確率，10月1日起將開始電子舉發違規製單執法，最近並辦理講習。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局為提升員警舉發交通違規製單的速度及正確率，10月1日起將開始電子舉發違規製單執法，最近並辦理講習。圖／苗栗縣警局提供
縣警局表示導入電子舉發罰單系統，以M-Police行動載具配合行動藍芽印表機，製單平均只需約2分鐘，比手寫製單費時4分鐘，節省50%時間。圖／苗栗縣警局提供
縣警局表示導入電子舉發罰單系統，以M-Police行動載具配合行動藍芽印表機，製單平均只需約2分鐘，比手寫製單費時4分鐘，節省50%時間。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局為提升員警舉發交通違規製單的速度及正確率，10月1日起將開始電子舉發違規製單執法，最近並辦理講習。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局為提升員警舉發交通違規製單的速度及正確率，10月1日起將開始電子舉發違規製單執法，最近並辦理講習。圖／苗栗縣警局提供

罰單 苗栗縣 交通違規

延伸閱讀

空壓機突爆裂 苗栗塑膠廠員工傷重不治

苗栗75歲以上長者莫德納第2劑 明天開打

苗栗市聯大路瞄準公共工程金質獎 拚年底完工

苗栗校園接種BNT疫苗 有學生打完出現蕁麻疹

相關新聞

竹竹合併座談 竹縣多數民代反對

新竹縣議會昨舉行新竹縣市合併座談會，廣邀縣議員、鄉鎮市長與鄉鎮市民代表會主席參與，會中討論熱烈，多數民代反對竹竹合併，憂...

新竹南寮漁港停車動線大整頓 增360格機車收費停車格

新竹市南寮漁港改造有階段性成果，波光市集開幕後帶來不少人潮車潮，市府交通處近期完成停車動線大整頓，取消部分路邊停車格改畫...

開單時間減一半 苗栗警方10月起開始電子舉發違規製單

苗栗縣警局為提升員警舉發交通違規製單的速度及正確率，10月1日起將開始電子舉發違規製單執法，盼使警政工作朝向科技化、行動...

疫情緩 桃5社大實體課未鬆綁

疫情趨緩，桃園5所社區大學原以為秋季班除了線上授課，實體課程可恢復教學，但市府教育局迄今仍未鬆口，不少師生與行政人員焦急...

改善超進度 苗栗市聯大路可望年底前通車

苗栗市聯大路11年前通車，但開通8年就發生161起交通事故，縣府去年獲交通部全額補助2.1億餘元進行改善工程，公路總局總...

市府勝訴卻付錢和解 桃園市議員批荒唐

桃園市政府百分之百持股的桃園果菜市場公司日前爆發與黃姓前副總經理打雇傭關係存在訴訟，明明勝訴，卻付錢和解的罕見案例。市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。