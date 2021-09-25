開單時間減一半 苗栗警方10月起開始電子舉發違規製單

苗栗縣警局為提升員警舉發交通違規製單的速度及正確率，10月1日起將開始電子舉發違規製單執法，盼使警政工作朝向科技化、行動化及智慧化，電子舉發罰單，製單平均僅需2分鐘，相較手寫製單約費時4分鐘，估計可節省一半時間。

縣警局指出，由於人工手寫罰單常有字跡潦草讓民眾不易辨識、舉發誤繕造成烏龍罰單及舉發耗時易造成民眾久候等缺點，警察局為改善手寫罰單的缺陷，因此導入電子舉發罰單系統，以M-Police行動載具配合行動藍芽印表機，製單平均只需約2分鐘，相較手寫製單約費時4分鐘，可節省50%時間，大幅提升行政效率。

縣警局表示，電子罰單依車號及駕駛人身分證字號自動導入正確的車籍及人別資料至相關欄位，使用下拉式選單選取違規事實及違規法條，錯誤率可有效降低，提升交通違規執法品質；採行電子製單後資料均自動選取產出，防疫期間可縮短員警與民眾近距離交談時間，降低染疫可能性，有效保護執勤員警與民眾安全。

苗栗縣警局這次購入75台藍芽行動印表機配發至各單位，9月23日並舉辦電子舉發違規系統講習，不少參加員警直呼方便，警方未來將持續購入藍芽行動印表機以提高電子罰單比例，提升執法品質。