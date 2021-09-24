台灣疫情獲控制 鄭文燦分析是這3個原因

桃園市長鄭文燦今天下午出席財訊智慧城市新經濟力論壇，以「城市溫度、智慧未來」為題分享推動智慧城市成果，同時也提到科技防疫的重要，並指科技防疫、公民自律與政府決策明確是台灣疫情得以控制的原因。

針對科技防疫，鄭文燦表示桃園為了防堵新冠肺炎疫情擴散，採取「即時疫調、即時採檢、即時隔離、即時消毒」策略，並與電信業者合作，透過手機軌跡圖、警方天羅地網系統、簡訊實聯制和市民卡實聯制等方式，提高疫調精準度，「政府決策明確、公民自律及科技防疫效率，是台灣疫情得以控制的原因」。

鄭文燦也說，隨著國內疫情趨緩，政府推動振興計畫，桃園也結合市民卡推出「數位桃園1000+」、「桃園好市乘雙券」等加碼優惠，讓消費者更方便使用五倍券及獲得回饋，同時減少印券成本。

有關打造智慧城市方面，鄭文燦認為地方政府不應只著重提升技術面，而是該把物聯網、大數據、AI等相關技術推至更多應用領域，例如國內面臨乾旱挑戰實，桃園就透過智慧水資源管理系統，幫助產業度過缺水危機。另外，桃園也完成全市16萬盞智慧路燈更新，共同管道系統也導入建築資訊模型技術、智慧監控等技術，讓路燈及共同管道管理更方便。

智慧產業方面，中央政府在桃園青埔地區推動「亞洲‧矽谷」創新計畫，吸引了不少廠商有意參與5G應用試驗及簽署MOU。桃園還擁有7個青創聚落，將成為國內推動自駕車、5G等創新場域。

鄭文燦表示，疫情期間學校停課不停學，桃園將近97%教師透過線上授課，顯見數位學習與智慧學校的重要性。在這方面，桃園已建置5105間數衛教室，正朝1萬間目標努力。另外，也有部分學校試辦AI機器人、AR、VR融入雙語教學，以及建立無人、自助管理的智慧圖書館。

最後，他指出市府在各運動中心導入智慧化應用技術及設備，而台灣即將邁入超高齡化社會，市府也運用科技，打造適合長者的健身房，協助高齡長者訓練大腦活化、手眼協調、平衡感、肌耐力與有氧效果。