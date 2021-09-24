部桃成立達文西手術觀摩中心 盼交流精進技術與推廣
衛服部桃園醫院5年前引進達文西手術系統，成為桃竹苗地區首間能做微創手術的醫院，今再成立「達文西一般外科手術觀摩中心」，並設置模擬機，擴大國內外醫師交流機會。桃園市長鄭文燦今赴醫院觀摩，強調市府會做醫院的後盾，共同守護市民健康。
部桃院長徐永年表示，達文西手術系統是劃時代的醫療科技，雖然是自費項目，但擁有傷口小、恢復快等優點，近幾年已廣泛運用再泌尿科、胰臟、頭頸部及乳癌等外科手術。醫院微創中心主任童恒裕已完成近500台手術，尤其是達文西單孔膽囊切除手術，數量更是全台第一。
鄭文燦操作模擬機體驗手術過程，直說影像透過處理器以3D方式呈現，相當清晰，而機器手臂也很靈巧，除了傷口小、復原快之外，更重要的是能精準掌握病灶，對病患身體造成最小的影響，「相信未來技術會不斷提升，將可造福更多病患」。
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