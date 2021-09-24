桃園希望種籽行善協會關懷學童防疫送暖 愛心不間斷

桃園市希望種籽行善協會昨天、今天先後捐贈5萬片口罩、肥皂400份等防疫物資與400本寫作專書、棉花糖150份給桃園市20所國小，完成年度「圓夢計畫貳拾貳」關懷學童防疫送暖行動。

希望種籽行善協會李國志理事長表示，協會每年都會規畫捐贈物資給桃園市的國小，今年因為新冠肺炎疫情，不論是學校、師生、家長都受到許多不便及憂慮，所以除捐贈客製化口罩、聯合報出版的寫作專書「靈光一閃創意如泉湧」，劉安祺議員、東霖食品公司也加入送暖活動，分別捐贈肥皂禮盒400份及棉花糖150份，讓師長、學生都能在安全無虞的環境下授課及學習，不讓疫情阻擋回饋地方的心意。

獲贈物資的國小有福安、內柵、瑞豐、文山、大業、錦興、新莊、菓林、陳康、頭洲、啟文、新屋、中平、文化、龍岡、新街、瑞梅、瑞埔、龍潭、雙龍國小等20所小學。活動由龍岡國小、瑞梅國小代表受贈，楊梅警分局鄧伯群副分局長、劉安祺議員也出席。