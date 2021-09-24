台中2起疑打AZ疫苗後死亡 市府協助申請救濟

台中市40歲男子施打第1劑AZ疫苗，10天後身體不適送醫不治，另有85歲婦人打完第2劑AZ疫苗，4天後呼吸困難送醫，搶救3天不治，台中市衛生局協助申請受害救濟。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，台中市一週傳出2起施打英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗死亡案例。台中市衛生局今天表示，40歲男性在9月10日接種第1劑AZ疫苗後，身體不適曾到診所就醫，9月19日工作時身體又感到不適，緊急送醫後不治。

另名患有慢性病史的85歲老婦，6月16日接種AZ第1劑無礙，9月16日接種第2劑，家屬指出，19日上午7時，老婦吃完早餐後，8時出現呼吸困難等身體不適症狀，緊急送醫，急救4天後不治。衛生局指出，此為台中市接種第2劑AZ疫苗後，死亡第2例。

台中市衛生局指出，對於疑似疫苗接種後死亡個案，市府會主動關懷、發放慰問金並尊重家屬意願，協助提出受害救濟，協助家屬收集相關病歷資料送中央審查，釐清死因與疫苗相關性並爭取賠償。