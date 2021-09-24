罕見！打贏官司卻付錢和解 桃市議員痛批市府荒唐

桃園市政府百分之百持股的桃園果菜市場股份有限公司，今年8月爆與黃姓前副總經理打僱傭關係存在訴訟，明明勝訴，卻付錢和解，成為司法罕見案例。市議員牛煦庭今在議會質詢此事，痛批「打仗贏了還割地賠款」，認為法務局不夠積極，有違公平正義原則；副市長高安邦表示，已要求法務局未來要主動了解與市府有關的爭議事件，避免類似情況再發生。

黃姓前副總興訟主張自己2015年5月原任果菜市場總經理，同年底至隔年5月改派代理總經理，期滿回歸原職，直到8月才改派副總，但公司去年以其代理期間溢領總經理主管加給3萬餘元終止僱傭關係，有違勞基法，並要求對溢領說法負責，賠償30萬元；果菜市場主張雙方是委任關係，不適用勞基法，解職也是董事會開會決議，強調無不法。

桃園地院民庭審理後，採信果菜市場說法，也認定黃溢領主管加給是事實，判果菜市場不用賠；不過，一審判決出爐後，外傳果菜市場為了換取黃前副總不上訴，以20萬元與黃和解。關於外傳消息，農業局長郭承泉不願回應，果菜市場總經理張至淵雖然證實和解一事，但以雙方有簽保密條款為由，未透露和解金額。

「明明打贏官司，為什麼會怕對方上訴？為什麼會跟對方談和解？」市議員牛煦庭質疑果菜市場與黃前副總談和解有違公平正義原則，法務局在過程中未積極參與爭取市府權益也是荒唐，「為全桃園法律環境做了最糟糕的示範」。

張至淵表示，和解是為了避免訟累，否則員工出庭、公司請律師的成本恐超過控辯雙方所爭執的金額。事實上，雙方在訴訟過程曾嘗試和解，破局才由法院判決，而判決出爐後，彼此釋出善意，才讓事情落幕。

對於牛煦庭質詢，法務局長周春櫻表示果菜公司在訴訟期間未發函請求法律諮詢或協助，僅口頭要求介紹律師，因為沒有參與，對訴訟也不甚了解，事後才知情；副市長高安邦則要求法務局未來處理類似情事的態度要更積極主動，「雖然工作量可能會增加，但這也是法務局本質」。