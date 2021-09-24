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苗栗75歲以上長者莫德納第2劑 明天開打
苗栗縣75歲以上長者的莫德納疫苗第2劑明天開始接種，70歲以上安排29日起接種，縣府強調採造冊分村里別、時段通知接種，請長者安心等待通知，如因故未接種者，可向所轄衛生所預約後再持黃卡、健保卡於預定接種單位接種。
苗栗縣衛生局指出，苗栗縣65歲以上長者（原住民55歲以上）AZ疫苗第2劑接種從9月15日施打至23日，累計已接種約1萬6100人。75歲以上長者（原住民65歲以上）第2劑莫德納疫苗將於25日起接種，造冊人數為8014人；70歲以上長者（原住民60歲以上）第2劑莫德納疫苗29日起至10月5日接種，造冊人數1萬3307人。
中央預約平台第9輪已截止預約，苗栗縣共2萬2140人完成預約，其中BNT為1萬4086人、高端為8054人，BNT施打時間從9月25日至10月2日，高端9月30至10月2日，縣內共設置71個接種點，包括18鄉鎮市衛生所、13家醫院、41家診所，請已預約的民眾記得攜帶身分證、健保卡、通知單、接種意願書（可先下載填妥）及接種第2劑所需的疫苗接種黃卡準時前往。
苗栗縣衛生局表示，10月1日縣內流感疫苗也將開打，依中央規範要求各合約診所及衛生所同一場地、時段不得施打2種疫苗，因應疫苗到貨情形及新冠和流感2種疫苗的接種間隔須「至少7天」等因素，流感疫苗社區及校園開打首日各鄉鎮市將有所不同，期程屆時另行公告。
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