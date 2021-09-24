苗栗市聯大路瞄準公共工程金質獎 拚年底完工

苗栗市苗30線（聯大路）通車後事故頻傳，9年內發生161起車禍，縣府爭取中央補助辦理改善工程，目前進度超前，可望於年底完工通車，並提報第21屆公共工程金質獎。

苗栗市聯大路為國立聯合大學二坪及八甲兩個校區的聯絡道路，全長2.63公里，因坡度陡、彎道多、視野不佳，自2010年通車至2018年間，發生161起交通事故並釀成傷亡悲劇。縣府會同立委徐志榮、陳超明爭取，行政院長蘇貞昌於2019年視察苗栗交通建設時，允諾免除地方配合款、全額補助聯大路整體改善工程，由交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」補助新台幣2億1250萬元辦理「苗30線整體工程改善計畫」。

縣府工務處表示，工程針對上下坡度較大風險因子，改善車道配置、坡度、修整線形等，提升道路行車舒適度與安全；另外，聯合大學也向教育部爭取「苗30線聯大光纖網路及超速示警改善工程計畫」獲1000萬元補助經費併入改善工程辦理。

聯大路改善工程今年初動土，目前工程進度超前已逾80%，縣府也提報爭取第21屆公共工程金質獎。苗栗縣長徐耀昌今天會同交通部公路總局局長許鉦漳前往視察，期許在兼顧品質的前提下，力拚在今年底完工。

徐耀昌指出，感謝施工單位在疫情影響下，仍日以繼夜趕工，早一天完成改善，師生行的安全就多一分保障，同時期待這項工程繼去年苗栗北橫公路頭份至三灣段工程之後，再為苗栗縣贏得第2座公共工程金質獎。