苗栗校園接種BNT疫苗 有學生打完出現蕁麻疹

苗栗縣校園BNT接種已第3天，私立仁德醫專約3500名學生接種，是全縣單一校園接種人數最多的學校，昨天施打約1700人，除少數幾名學生出現胸悶、嘔吐情況，還有1名學生接種後立即出現蕁麻疹，但觀察休息後都已無大礙，校內今天繼續有1700多人接種，因已有前一天經驗，施打作業顯得更順暢，下午提前1小時完成。

校方表示，全校專一到專三約有3500名學生同意接種，由大千醫院醫護人員支援分2天施打，第一天接種後，有2名學生出現胸悶，醫護人員讓學生吸氧和休息後，情況改善，也有幾人可能因緊張加上天氣熱出現嘔吐，在留觀區休息後也恢復正常，昨天還有一名有學生接種完就出現蕁麻疹，由家長接回照料，狀況已穩定，這名學生平常有過敏體質，但家長評估仍決定讓孩子接種，昨天1700人接種，今天有430人請疫苗假，約接種人數25％。

苗栗縣衛生局指出，苗栗縣校園BNT疫苗依高中職、五專1至3年級、國中依序施打，由8家醫院及11家衛生所分別到校為學生服務，施打期程為9月22日至10月8日，其中高中職校園接種時間為9月22日至10月1日，前兩天施打人數不含仁德醫專，累計7校已接種完成5907人，施打率為97%，國中校園接種時間排定10月1至8日。

苗栗縣長徐耀昌提醒，青少年接種前要「吃飽、睡足、放鬆心情」，接種當天要吃早餐，除攜帶健保卡和意願書外，也請年輕朋友注意以下事項，包括前一天不要熬夜、穿著寬鬆短袖、接種前確認身體是否有不適、如有不適建議等到病情穩定後再接種，此外也提醒家長如果孩子在校園接種BNT疫苗後28天內有出現疑似心肌、心包膜炎反應，應立刻至急救責任醫院就醫。 私立仁德醫專約有3500名學生接種，是苗栗縣單一校園接種人數最多的學校。記者胡蓬生／攝影 仁德醫專約有3500名學生接種，是苗栗縣單一校園接種人數最多的學校，會場規畫有留觀室，讓略有不適的學生可先休息觀察。記者胡蓬生／攝影 私立仁德醫專約有3500名學生接種，是苗栗縣單一校園接種人數最多的學校，學生接種完必須留在會場觀察15分鐘。記者胡蓬生／攝影 私立仁德醫專約有3500名學生接種，是苗栗縣單一校園接種人數最多的學校。記者胡蓬生／攝影

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