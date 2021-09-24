安置機構7少年集體出走 桃市社會局長挨批狀況外

桃園市議員褚春來接獲陳情，指某安置機構7名少年集體出走，雖有陸續找回，但有人住不到一天又跑了，至今音訊全無；桃園市社會局證實有此事，指事發地點是台中某機構，已經轉知，但局長鄭貴華今在議會備詢時拜託褚提供資訊，並稱「會努力做得更好」，結果挨批狀況外。

據悉，少年「小羊（化名）」從小父母離異，原本跟著父親住桃園，近年因父親身體健康出狀況，被送到安置機構，直到父親今年5月過世，仍因無法適應母親新家庭而繼續住在機構，由桃園市社會局負責支付相關費用。

今年7月，小羊與安置機構其他少年一起出走，直到8月才被相關單位找回來，但隔天又因受不了管教方式逃離，至今音訊全無，令母親著急；小羊的母親反映，孩子跑掉之後，社工只打過一次電話說明情況，之後就沒有下文，主動聯繫得到的回應也只有「已經報警了」，怎能不擔心。

褚春來今在議會質詢此事，鄭貴華拜託褚提供資料，褚再問「妳應該比我更清楚才對」，鄭也只說「是，我們的兒少機構狀況很多，我們會努力做到更好」，直到市議員黃敬平追問，社會局官員才回答走失事件發生在台中，桃園個案已移轉到其母的戶籍地雲林，後續由雲林追蹤。

褚春來會後表示，小孩不見，家長肯定著急，但詢問社工和相關社福單位，始終得不到正面回應，社會局資訊應該更公開透明，至少要解決安置少年家屬的疑惑；黃敬平則要求社會局對於列管個案要清楚掌握，不能說案件移轉出去就完全放手，銜接期間也要追蹤，更要想想如何引以為戒，不要讓同樣狀況在桃園發生。