新竹竹蓮寺捐雙艙式消防車 救災能量再提升

新竹市竹蓮寺今天捐贈最新款「雙艙式消防車」，新竹市長林智堅代表受贈時表示，雙艙式消防車可保障消防員出車安全，感謝竹蓮寺多年來捐贈救護車、消防車、住警器。

林智堅在消防車捐贈儀式致詞表示，新竹市政府經費添購各式消防車輛及救災器材設備，保障消防員出勤安全，他上任之後，在新竹市議會支持下，推動消防員增補政策，112年逐年增補消防人力至380人，讓消防員排班更彈性，有更多時間陪伴家人。

林智堅說，感謝竹蓮寺為竹市長期投入社會公益、捐贈警消用車、住警器，即便無法標註捐贈單位仍默默行善，與市政府共同提升獨居老人用火安全。

新竹竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿表示，竹蓮寺支持新竹市政府推行住警器政策，過去就與竹市其他廟宇一同捐贈住警器，提升居家安全，這次為了消防員出勤安全，捐出最新型雙艙式消防車，盼逐步提升打火弟兄安全。

新竹市消防局表示，竹蓮寺108年捐贈救護車1輛，109年捐贈消防先鋒車1輛，並多次捐贈住警器，今年再捐贈雙艙式消防車，盼讓消防員出勤更加安全。