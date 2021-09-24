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竹蓮寺霸氣捐贈 竹市首輛雙艙式消防車亮相
高雄鳳山去年曾發生消防車翻覆意外，凸顯消防弟兄出勤乘車安全，新竹市消防局獲竹蓮寺捐贈首輛新型消防車，最新款的小型雙艙式消防車今天亮相，市價達550萬元，竹蓮寺主委暨議長許修睿與市長林智堅今天鳴笛啟用，盼提升消防員出勤安全。
一般消防車座位為拼裝式，出勤5名消防員分坐前後座，由於空間並無打通，前後座消防員無法對談，後座乘客也無法即時掌控周遭路況，最新型的雙艙式消防車為原裝打造，前面乘坐駕駛與副駕駛，另3名消防員坐在後座，空間連通，可以對談利於出勤。
林智堅今天早上代表消防局接受捐贈，並致贈新新竹竹蓮寺主委許修睿感謝狀，林智堅特別感謝主委許修睿與委員們，透過管委會長期投入社會公益、捐贈住警器，即便住警器上無法標註捐贈單位仍默默行善，與市政府共同來提升獨居老人用火安全。
許修睿也說，竹蓮寺支持市長林智堅推行住警器政策，過去就與竹市其他廟宇一同捐贈住警器，提升居家安全，後續陸續捐贈消防車、救護車，這次為了消防員出勤安全，率先捐出全市首輛雙艙式消防車，明年還要再捐，盼逐步提升打火弟兄安全。
消防局表示，政府力量有限，民間的力量無窮，新竹市民間團體捐贈給消防局超過1.4億的各式消防車輛及裝備，竹蓮寺近年陸續捐贈救護車、消防先鋒車等車輛，並多次捐贈住警器，總計金額超過1200萬元，今年獲贈雙艙式消防車規畫由光復分隊使用。
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