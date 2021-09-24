聯大路整體改善工程大幅超前 可望提前半年通車

斥資2億多元進行的苗栗市聯大路整體改善工程原定明年6月完工，在縣府及施工團隊努力下，目前進度已達80％，足足超前達33％，將提前半年，爭取年底前完工通車，交通部公路總局上午與縣府會勘，這項工程日前已被提報第21屆公共工程金質獎，公路總局長許鉦漳、縣長徐耀昌除肯定施工單位在工程進度上的努力，也期許道路能呈現卓越的工程品質，提升道路行車安全環境，有效降低事故。

聯大路（苗30線）是國立聯合大學二坪及八甲2個校區的聯絡道路，全長2.63公里，但2010年通車後的8年間發生高達161起交通事故，引發地方關切，經縣府極力爭取，交通部去年8月核定補助聯大路整體改善工程經費2億1250萬元，行政院並考量苗栗財政、大學交通安全等因素，免除地方配合款。

聯大路原本雙向2公尺寬的機車道將增為3.5公尺寬的混合車道，並加大外路肩至1公尺，提供偏離道路的機慢車有更大緩衝空間，改善工程針對上下坡度較大等風險因子，進行改善車道配置、坡度、修整線形，盼提升道路行車舒適度與安全，聯大也向教育部爭取苗30線光纖網路及超速示警改善工程，去年12月獲核定併入聯大路工程辦理，工程今年3月開工後，目前以調撥車道方式維持單向通行。