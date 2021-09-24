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聯大路整體改善工程大幅超前 可望提前半年通車

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
斥資2億多元進行的苗栗市聯大路整體改善工程原定明年6月完工，目前進度已達80％，足足超前達33％，縣府將爭取提前在今年底完工通車。記者胡蓬生／攝影
斥資2億多元進行的苗栗市聯大路整體改善工程原定明年6月完工，目前進度已達80％，足足超前達33％，縣府將爭取提前在今年底完工通車。記者胡蓬生／攝影

斥資2億多元進行的苗栗市聯大路整體改善工程原定明年6月完工，在縣府及施工團隊努力下，目前進度已達80％，足足超前達33％，將提前半年，爭取年底前完工通車，交通部公路總局上午與縣府會勘，這項工程日前已被提報第21屆公共工程金質獎，公路總局長許鉦漳、縣長徐耀昌除肯定施工單位在工程進度上的努力，也期許道路能呈現卓越的工程品質，提升道路行車安全環境，有效降低事故。

聯大路（苗30線）是國立聯合大學二坪及八甲2個校區的聯絡道路，全長2.63公里，但2010年通車後的8年間發生高達161起交通事故，引發地方關切，經縣府極力爭取，交通部去年8月核定補助聯大路整體改善工程經費2億1250萬元，行政院並考量苗栗財政、大學交通安全等因素，免除地方配合款。

聯大路原本雙向2公尺寬的機車道將增為3.5公尺寬的混合車道，並加大外路肩至1公尺，提供偏離道路的機慢車有更大緩衝空間，改善工程針對上下坡度較大等風險因子，進行改善車道配置、坡度、修整線形，盼提升道路行車舒適度與安全，聯大也向教育部爭取苗30線光纖網路及超速示警改善工程，去年12月獲核定併入聯大路工程辦理，工程今年3月開工後，目前以調撥車道方式維持單向通行。

徐耀昌、許鉦漳及聯大校長李偉賢上午一同勘察聯大路工程。縣府工務處表示，8月底已完成第二階段工程，開放八甲校區至龍崗道已拓寬改善的半路幅道路讓聯大師生先通行，道路速限為40公里，但以速限50公里標準設計，8月下旬獲查核委員給予85分肯定，順利提報今年金質獎，施工單位將全力以赴爭取榮譽。

交通部公路總局上午與苗栗縣政府會勘聯大路整體改善工程。記者胡蓬生／攝影
交通部公路總局上午與苗栗縣政府會勘聯大路整體改善工程。記者胡蓬生／攝影
交通部公路總局上午與苗栗縣政府會勘聯大路整體改善工程。記者胡蓬生／攝影
交通部公路總局上午與苗栗縣政府會勘聯大路整體改善工程。記者胡蓬生／攝影

車道 徐耀昌

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