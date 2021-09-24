遠百竹北年底將開幕 周邊交通問題仍待解決

遠東百貨竹北店年底就將正式開幕，因為百貨位置鄰近竹北交流道，且附近的AI產業園區也準備正式營運，加上新竹縣立體育館也在同個區域，可能將因百貨購物人潮、車潮引起交通混亂，但百貨周邊交通問題卻仍未解決，令縣府也十分頭疼，22日召來業者商討因應措施。

縣府交旅處表示，除了找來遠東百貨代表，也有找AI產業園區、國民運動中心以及攻城獅籃球隊等業者，參與交通疏導措施會議，同時交換及聽取當地代表對交通改善措施的意見，希望能在百貨開幕前提前預作準備，否則原本就已壅塞的竹北交流道，交通將面臨更嚴重挑戰

交旅處指出，攻城獅籃球隊的賽事12月開始就會陸續在新竹縣立體育館舉行，屆時如果與新開幕的遠百竹北購物人潮重疊，恐怕會癱瘓東竹北的交通，而且民眾停車也將成為大問題，已經先請教育處盡快就體育場部分辦理停車收費提供停車，後續也會另籌備專案小組，以解決重疊時段的車潮與停車需求，並請各業者對顧客加強宣導，希望把交通衝擊降到最小。

目前業者與縣府商討後提出，遠百竹北除了提供完整的交通動線指引，且會設置2條免費接駁車路線，一條往竹北火車站，另一條往新竹高鐵站，如果是遇上假日或周年慶，光明六路則會禁止左轉莊敬北路，莊敬北路往南則有2個路口禁止迴轉等交通管制措施，並加派義交在重要路口幫忙疏導。

目前也考量到，如果勝利七街與勝利八街在國際AI產業園區營運後仍雙向通行，將與莊敬北路交叉口成為2大瓶頸路口，不過依據之前核送的環評報告書，就有建議規畫勝利七街及勝利八街道路配置採單行道配對，因此縣府也考慮將勝利七街與勝利八街改為單行道，避免交通打結，不過還須要召開地方說明會，獲取民意支持。

交旅處長游志祥表示，縣府目前已向國道高速公路局爭取於莊敬一路涵洞拓寬工程納入五楊高架楊頭延伸工程案，透過拓寬後提供汽機車分流使用，希望可避免國道1號竹北交流道的常態性壅塞，減少車流匯入光明六路，而百貨開幕後，縣府也會持續滾動式檢討並即時調整交通因應措施。