鶯歌東門溪長年飄惡臭 新北改建子母溝解決民眾困擾

位於新北市及桃園市境內的東門溪，因坡度平緩，常有汙水堆積，因沒有汙水下水道系統，長年散發出惡臭，民眾苦不堪言。新北市水利局今年6月底開始施工，將渠道改建成子母溝，並重新調整河道坡度，工程於9月8日完工，水流速度增加後，污泥淤積及惡臭情形進而改善，解決居民困擾，也提升附近住戶生活品質。

東門溪全長8.2公里，大多流域屬桃園範圍，中間有一段873公尺流經鶯歌鳳鳴地區，最終匯入桃園南崁溪。東門溪本身坡度平緩，新北段更只有0.317％，造成多數廢水淤積在此。

東門溪上游係屬桃園市，因尚未建置汙水下水道系統，常有汙水排入，廢水中的各類有機物或無機污染質，均會增加溪水濁度，導致水質不佳，引發惡臭。

水利局指出，為解決東門溪散發惡臭的問題，就民眾直接感受最不好的河段先行施作子母溝，先清除渠底污泥，再將渠道改建成子母溝，讓水流束縮在子溝內流動，9月8日完成後，當地居民及常來公園休憩民眾均感到溪水流暢度更佳，渠底淤積情形亦改善許多，同時水質也比施工前要清晰。難聞的臭味也消散不少。