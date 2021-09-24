鄭文燦：若疫苗覆蓋率提升 可請中央評估警戒降級

桃園市長鄭文燦今天表示，全國完成疫苗施打1劑、2劑的覆蓋率，預計在10月底可以達到七成、三成，若未來達到七成五、五成，可以請指揮中心評估將疫情警戒降為1級。

鄭文燦上午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後表示，目前桃園的疫苗覆蓋率，完成第1劑的人口涵蓋率有50.99%，完成2劑的有7.31%，全國預計在10月底，完成第1劑的可以達到七成，完成2劑的可以達到三成。

鄭文燦表示，若全國完成第1劑的疫苗覆蓋率到達七成五，完成第2劑的覆蓋率達到五成，可以請中央流行疫情指揮中心評估，在疫情可控、國境守的緊、疫苗覆蓋率提升情況下，疫情警戒標準可以轉為1級。

鄭文燦表示，警戒轉為1級後，正常的消費旅遊、生活比較有可能進行，只要個人防護還是有做，社交距離、戴口罩等還沒撤除的情況下，相關活動可以用疫苗覆蓋率的指標來做評量，不過最終還是要指揮中心判斷降級標準，市府也會根據指揮中心決定調整各種活動安排。