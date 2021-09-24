國內何時降回第一級警戒？鄭文燦提2指標建議指揮中心

國內疫情紓緩，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議提出2項指標，他建議中央流行疫行指揮中心視疫苗兩劑接種率，以判斷何時可降為第一級警戒，如全國預計10月底第一劑達7成、第二劑達3成，或第一劑達7成5、第二劑達5成就可轉一級，讓民眾維持正常消費、旅遊。

鄭文燦說，未來紓困振興他提兩點疫苗覆蓋率指標，桃園現在覆蓋率以劑次人口比有132萬劑，約58.31％，第一劑人口涵蓋率是50.99％，接種116萬人；完成兩劑涵蓋率是7.31％，有16萬6000人，比全國略高一點，全國則是預計10月底第一劑達7成，第二劑3成。

他指出，第二項指標為，第一劑指標拉到7成5，第二劑拉到5成，在這兩項指標完成後，可以請指揮中心評估疫情可控、國境守得緊，且疫苗覆蓋率提升下，可以轉為一級警戒，讓正常消費、旅遊及生活運作，但社交距離、個人防護需維持。

但鄭文燦也說，什麼條件下可以轉為一級警戒，仍然是要尊重指揮中心的判斷，會根據指揮中心決定調整活動安排。

鄭文燦也指出，桃園有956例確診，其中798例本土、149例境外，因境外確診有增加，桃園守護國境第一線承擔重責，檢討目前6月27日後採取國境防疫四大方案，包括入境普篩、期滿再篩、期中快篩，及14天住防疫旅館。

鄭表示，居家檢疫有1萬2287人中有4847人是桃園人，佔39.45%，超過六成以上外縣市、外籍人士，顯示桃園承擔責任、服務全國，不過26間防疫旅館有2918間房間，入住2005間，入住率68.7％趨近正常，代表這波外籍生回來入境檢疫高峰期已過。

他還說，現在機場從業人員還有8000人接種AZ第2劑，總共4萬名機場從業人員都要完整接種兩劑。