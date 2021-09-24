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加倍愛桃園 景點買一送一夯 還有兩波登記抽籤機會

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫滿水位，遊艇環湖觀光可以欣賞許多美景，船票買一送一更划算。圖／桃園市觀光旅遊局提供
石門水庫滿水位，遊艇環湖觀光可以欣賞許多美景，船票買一送一更划算。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園市政府觀光旅遊局8月以來先後推出「相揪來桃園」、「桃園金牌好遊」與「加倍愛桃園」3大旅遊振興方案，加倍愛桃園-景點買1送1最後推出，3萬個名額吸引88萬7500人登記拚中籤，接下來還有兩波抽籤的機會，民眾一樣可以上網登記，中籤者可以享有熱門景點門票買一送一的優惠很划算。

觀旅局長楊勝評、主秘呂秀琴表示，加倍愛桃園規畫6波抽籤，接下來還有兩波，開放網路登記的時間為9月27日早上9點，到9月28日早上9點，與10月4日到5日同一時段，登記截止當天中午過後開始抽籤，合計至少還有8500個名額或更多。

觀旅局表示，已經有28個熱門景點業者加入加倍愛桃園活動，還在增加中，目前約3000名中籤者完成消費，不少中籤者還在精打細算，準備等5倍振興消費券拿到手以後，一起做最優化的利用，預估10月有另一波消費高峰。已經消費的熱門景點前幾名有Xpark、小人國、新光影城、守信坊霧隱城、石門水庫環湖觀光遊艇等。

呂秀琴提醒每一波中籤者必須在公布後21天內消費，因此要注意期限，活動最後一波期限為10月31日。

對市議員黃敬平反映有民眾中籤，但是承辦活動的廠商把通知消費期限9月21日誤植31日，觀旅局為保障中籤者權益，昨天同意期限被誤植的中籤者，10月1日前消費都有效。

觀旅局表示，不少民眾分享「加倍愛桃園」的消費經驗，指出像 Xpark、小人國、石門水庫遊艇環湖觀光門票500元上下，買一送一很划算，而且都是很好的景點，疫情期間出國很麻煩，石門水庫這時候滿水位可以上到溪口部落，湖光山色美景不會輸給長江三峽，值得推薦。

Xpark在加倍愛桃園活動中很受歡迎。圖／桃園市觀光旅遊局提供
Xpark在加倍愛桃園活動中很受歡迎。圖／桃園市觀光旅遊局提供
守信霧隱城打造日本原汁原味的觀光氣氛。圖／桃園市觀光旅遊局提供
守信霧隱城打造日本原汁原味的觀光氣氛。圖／桃園市觀光旅遊局提供
加倍愛桃園門（船）票買一送一活動很受歡迎。圖／桃園市觀光旅遊局提供
加倍愛桃園門（船）票買一送一活動很受歡迎。圖／桃園市觀光旅遊局提供

石門水庫 桃園 遊艇

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