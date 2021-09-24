竹市東門街碉堡搖身變「水管」 繽紛點亮街角
新竹市東門城圓環附近東門街有一處日治時代遺留下來的碉堡，位於店面三角窗前方，由於碉堡長年閒置斑駁，最近一間連鎖咖啡店進駐，不僅重新整理店前的碉堡，還商請彩繪師改造碉堡，搖身變成遊戲水管模樣，繽紛圖樣點亮街角，不少人眼睛為之一亮，直呼有創意。至於碉堡雖獲市府文化局列冊追蹤，但並無文化資產身分。
該座碉堡矗立在東寧宮對街，位於東門街與大同路的交界路口處，由於碉堡就在店面前方，之前連鎖內衣店開業時，碉堡搭配店面色系彩繪成淡橘色，但長年日曬雨淋，碉堡斑駁掉色，還不時有路人會亂塞垃圾，今年8月換連鎖咖啡店進駐，先整理彩繪為鐵灰色。
業者龍小姐說，最近承租店面開咖啡飲品店，屋主建議可替碉堡彩繪，原本考量店面主色系為黑、灰色，為整體裝潢考量先畫成鐵灰色，但因當地入夜欠缺路燈、街道昏暗，才決定替碉堡繽紛變身。
業者日前趁中秋連假從台北找來知名的彩繪師改造碉堡，由於碉堡矗立地面且為圓柱體外觀，彩繪師花了兩天時間創作，將碉堡畫成水藍色的水管模樣，還添上方塊等遊戲圖樣，一旁牆面設計也沒忘了融入畫上品牌飲品圖樣，替剛開幕的店面宣傳。
碉堡改造後的模樣繽紛可愛，引起網路分享討論，在地8旬林姓老居民也回憶，碉堡是日本時代留下來的建物，裡面髒亂且積水，「留那個沒有用，妨礙市容，應該要拆掉」，但既然是店面的門面，能夠整理變漂亮也不錯。
業者龍小姐說，原本整理碉堡出發點是美化市容，後來考量用路人安全，再找來彩繪師改造，也有特別注意彩繪內容不要侵權，由於碉堡彩繪為繽紛亮色系，終於讓街角不再那麼昏暗。
竹市府文化局指出，該座碉堡2019年曾邀文資委員現勘，評估此RC構造碉堡，為一半地面下構造物，設有3處以上的射擊口，結構已明顯受損，外觀多有破損，工法粗糙但見證時代需求，故予列冊追蹤，但實際並未具有文資身份，不在文資保存範圍內，另碉堡為無主物，市府單位也無任何帳載資料。
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