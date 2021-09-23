桃市6處設QR碼 方便民眾檢舉違停

桃園市為改善路口交通，由交通局籌劃推出「紅線違停QR-CODE」舉報標誌，繼林口長庚醫院前公車亭、桃園火車站圓環等5處，今再完成桃園區新光三越大有店附近道路的標誌設立。交通局呼籲民眾勿因一時方便違規停車，小心跟自己的荷包過不去。

交通局指出，會在新光三越大有店附近設立標準，主要是附近道路一年有10起A2車禍，調查後，肇因都用違停有關，所以才會設置標誌。在此之前，桃園在林口長庚醫院前公車站候車亭、桃園區文昌公園、新光三越大有店和中壢區文化公園也設有標誌，桃園火車站圓環和桃園區復興、秀山路口雖無明顯標誌，但也有放QR-CODE。

交通局也提醒，QR-CODE只是連結警方違停檢舉系統，用途在方便民眾檢舉，即使別的地方沒有QR-CODE，違停仍有可能被檢舉。