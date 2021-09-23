與石虎共存 通霄烏眉社區與石虎協會推彩繪計畫

台灣石虎保育協會2年多前針對苗栗縣內遭石虎入侵的養雞戶提供雞舍圍籬等改善，避免野生動物和流浪貓狗入侵，迄今已完成139件，協會與社區、雞農合作後，居民對石虎觀感也漸轉變，期盼「共存共榮」，今年4月通霄鎮烏眉社區成立石虎巡守隊，今天並宣布與協會合作，將把受天宮及社區活動中心下方長60公尺、高5公尺的大型擋土牆，以石虎親善主題圖案進行彩繪，當地烏眉國中、國小學生及居民都將參與彩繪，預計3個月完成並成為社區亮點。

石虎協會理事長陳美汀表示，她16年前就到苗栗調查石虎，很多時間在楓樹、圳頭里進行無線電追蹤，過去在石虎調查和友善農作推廣上，鄉親給她非常大協助，也讓她了解石虎保育很大部分必須要有在地民眾支持與合作，協會2019年啟動雞舍改善計畫，在烏眉與十多戶雞農合作，在溝通過程中，鄉親理解協會願在能力範圍內盡力協助社區，對石虎觀感也越來越好。

她表示，這次烏眉社區與里辦公處願提供受天宮外牆與協會合作彩繪，這將是協會與社區共好且具指標意義的地標，從雞舍改善到推動彩繪計畫，希望協會能夠跟烏眉鄉親維持長久友好合作關係，持續推動石虎保育。

烏眉里長邱國傳指出，很高興石虎媽媽陳博士成立協會，成為石虎與鄉親的橋梁，讓大家集思廣益如何在生態與發展取得平衡，受天宮是里內的百年信仰中心，盼彩繪的意象將信仰、保育融合，相信會是烏眉發展的契機。