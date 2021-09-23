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竹科水資源回饋金漏了五峰鄉 公所籲「要懂飲水思源」

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
五峰鄉日前在白蘭部落召開地方建設座談會，希望向中央、竹科爭取水資源回饋金。圖／議員張益生提供
五峰鄉日前在白蘭部落召開地方建設座談會，希望向中央、竹科爭取水資源回饋金。圖／議員張益生提供

新竹縣五峰鄉位於雪山山脈、頭前溪上游，全鄉境大多被畫為水資源保護區，但長年爭取水資源回饋金都沒有著落，日前地方就召開座談會，希望新竹科學園區站在回饋地方的角度上，應以長期利用五峰鄉水資源為考量，能夠提供回饋金給五峰鄉用於地方發展，對此科管局雖不否決，但認為此事牽涉適用哪條法源，仍須再研議是否以專案才可行。

科管局表示，其實竹科每年都有編列回饋金預算給新竹縣市政府，金額約有8000萬元，不過因為依照目前規定辦法，回饋金的利用，地方政府應該用於園區方圓3公里以內的區域建設，所以主要受惠的就包含新竹市東區、新竹縣的寶山、竹東等地。

五峰鄉就對長期被忽視感到不平，認為竹科所用的水源，是以整個五峰鄉畫作水質保護區為代價，並且經上坪溪流進寶二水庫供應園區，竹科才能享有那麼優質的用水，在回饋金上卻只提供給相鄰的鄉鎮，明明五峰鄉也有所犧牲，卻什麼都得不到。

縣議員張益生表示，竹科成立40年來，都是利用五峰大霸尖山，這座族人心中的發源祖山所流下的水源，才能發展到如今成為台灣經濟上的護國神山，卻從未見竹科對於利用五峰的水源滋養有任何感恩回饋，他就不解「難道孩子長大有所成就後，就不管媽媽了嗎」。

張益生說，如果是因為無「法」可用的情況，希望科管局可以透過專案方式討論，或審議科技部預算時以附帶決議方式，從目前每年提供給新竹縣寶山、竹東的3000萬回饋金之外，再另外編列預算給五峰鄉，且將這筆回饋金用於繳納居民健保費，才能真正實質幫助地方。

鄉公所則表示，五峰鄉長期被邊緣化，每年大新竹都利用五峰山區匯集的水源，卻在水資源回饋金這塊完全吃不到，鄰近的尖石鄉卻能因部分位處石門水庫自來水水質水量保護區，每年都能享有千萬回饋金，這也使得五峰鄉財源相形下始終不如其他鄉鎮寬裕。

鄉公所也表示，即便之前相關單位有談及提供五峰鄉居民水電減半優惠，可是鄉公所也無奈稱「山上根本沒有自來水，水電減半優惠可以說無感」，因此希望未來如果科管局能夠以專案通過回饋金，承諾將好好利用在對居民有實質幫助的建設上。

新竹 水資源 石門水庫

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