疫情無法赴外縣市參訪 桃園里長活動經費改發禮券惹議

新冠肺炎疫情影響，桃園13個行政區有9區里長聯誼活動未辦理，預算無法消化，有區公所想停辦改發禮券，也有地方想保留預算明年擴大辦理，引發市議員質疑適法性。對此，民政局長陳靜航表示，區公所的想法只是建議，目前已決議活動縮小規模舉辦，視活動適用經費多寡，再換成禮券發放。

桃園市每年都會編列預算舉辦里長聯誼活動，每一名里長預算3840元，讓里長到外縣市參訪觀摩，桃園、平鎮、大溪和復興在5月二級警戒前辦完，其他9行政區則來不及辦；據悉，中壢、楊梅、大園和觀音希望等疫情降溫繼續辦理，八德、蘆竹和新屋想停辦改買禮券，龍潭則是傾向保留預算到擴大舉辦。

市議員黃婉如、呂淑真和舒翠玲等人強調市府經費運用有很多科目限制，不能任意挪用。對於改買禮券一事，黃婉如說「我看疫情過後有很多人要被約談調查了」，舒翠玲也揶揄「議員出國考察經費沒使用也能換禮券嗎？」

市議員褚春來批區公所各做各的，就像多頭馬車，而且市府鼓勵民眾來桃園玩，自己卻不准里長到外縣市參訪觀摩，標準很奇怪；呂淑真也認為辦活動應該標準一致，否則各辦各的，難免會被拿來比較。

陳靜航表示，里長聯誼活動原本年初都照常舉行，今年5月疫情提升到二級，導致八德、龜山等9個行政區來不及辦，後來區公所才匯集里長們的意見與心聲，並在會議中提出討論。

陳靜航強調，區公所想法只是建議，針對經費運用問題，市長鄭文燦中秋節前已召集各區公所開會，決議不到外縣市參訪和觀摩，改辦小型聯誼活動，如活動有剩餘經費，才會購置禮券發放。